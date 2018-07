Kvitová se chystá na wimbledonskou trávu, čiší z ní pohoda

Naposledy o ní vyšel sáhodlouhý článek na stránce americké televize ESPN. Jako jediná z českých tenistek měla v sobotu vlastní tiskovku v hlavním sálu. Dvojnásobná zdejší šampionka čtyřikrát zopakovala, že je „happy“...

Že při předloňském přepadení nepřišla o prsty.

Že se jí až nečekaně daří v práci.

A že je vůbec všeobecně šťastná.

Uvolněnost, spokojenost a radost ze hry je klíčem k úspěchu, který jí předpovídá mnoho odborníků i sázkových kanceláří. Čtyři ze sedmi expertů serveru tennis.com a dva z pěti znalců ESPN.com věští, že právě ona po finále obřadně obejde centrkurt se stříbrným tácem Venus Rosewater Dish v náručí.

Legendární Martina Navrátilová ve svém sloupku pro WTA pasuje nejvýš Američanku Serenu Williamsovou, za niž řadí její sestru Venus, Kvitovou, Španělku Muguruzaovou a Rusku Šarapovovou: „Bývalé vítězky mají ve Wimbledonu větší výhodu než na jiných turnajích - kvůli jedinečnému povrchu, historickému nádechu i celkové atmosféře.“

„Kdyby vyhrála Petra, byl by to asi nejdojemnější triumf, jaký jsem viděla,“ napsala též Navrátilová.

Její oblíbenkyně v sezoně vede tabulky WTA Tour s pěti tituly a 38 vítěznými mači. V posledních 20 partiích utrpěla jedinou porážku, s Estonkou Kontaveitovou v Paříži. Trávu miluje. Parádně k ní sedí její útočný styl, výtečný servis a pádné ploché údery. Sama si řeči o spanilé jízdě za trofejí nepřipouští: „Slýchám je tu vždycky, takže se jimi nezabývám. Skvělých hráček je víc.“

Jistě, cesta do tenisového nebe bývá strastiplná. Šampionka musí zvládnout sedm mačů ve čtrnácti dnech. Za každým rohem číhá hladová šelma. Není povoleno jediné větší zakolísání. Úporná tréma někdy dohání Kvitovou k šílenství.

A ano, najdou se i čísla, která její šance snižují. Po druhém triumfu v All England Clubu v červenci 2014 se představila na 14 grandslamech. Pouze dvakrát se na nich probila do čtvrtfinále - na kdysi neoblíbeném US Open. Na Wimbledonu má od té doby rozpačitou bilanci 4:3.

Častokrát se sama sobě stala tou nejsveřepější soupeřkou, poněvadž po úspěchu dychtila až příliš. Na dvorci pak v křeči nedokázala předvést veškeré své umění. A tak se snaží nyní osvobodit svou mysl.

Na zahradě pronajatého domku na jihozápadním okraji Londýna pořádala v sobotu večírek pro své nejbližší. Fyzioterapeutka Tereza Saifrová ukuchtila řízky se salátem.

S trenéry Jiřím Vaňkem a Davidem Vydrou na plácku ve stínu hlavního stadionu Kvitová vylepšila svůj rekord v žonglování s fotbalovým míčem na 316 dotyků.

Pohodu hledá v malebné oblasti poblíž stanice metra Southfields taky Karolína Plíšková, druhá Češka v Top 10. S týmem obývá dům vzdálený pouhých sto metrů od hlavního vchodu do AELTC, za nějž za dva týdny zaplatí deset tisíc liber, čili skoro tři sta tisíc korun.

O víkendu s novináři mluvit nechtěla. Je známo, že zelený pažit prohlašuje za nejméně oblíbený povrch. Přesto by se z něj ráda odrazila k lepším zítřkům. Na jaře ovládla turnaj ve Stuttgartu, v Madridu skolila Azarenkovou, Stephensovou i světovou jedničku Halepovou. Leč po trpké semifinálové porážce od Kvitové následovaly nepříjemnosti.

Brzké vypadnutí a skandální scénka v Římě po nevídané chybě rozhodčí. Výprask od Šarapovové na Roland Garros. Vyřazení v prvním kole v Birminghamu od Slovenky Rybárikové... Až na předchozí štaci v Eastbourne obživla a při londýnských trénincích působí svěže.

V jejím současném sídle navíc při svém posledním wimbledonském triumfu přespával Španěl Nadal. Co když v něm přežívá vítězný duch?