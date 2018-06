Francouzské kvalifikaci F1 vévodily Mercedesy, první byl Hamilton

Lídr šampionátu Sebastian Vettel z Ferrari, který má před Hamiltonem náskok jediného bodu, zajel třetí čas se ztrátou 371 tisícin na vítěze.

Dvojnásobný úspěch týmu Mercedes byl i důsledkem nasazení vylepšeného motoru, s kterým stáj počkala o závod déle než konkurence.

„Jsem s ním spokojený, ale nebyl to jediný důvod našeho výsledku,“ konstatoval Hamilton. „Nový motor jsme potřebovali, protože vepředu je to těsné. Mám z něj dobrý pocit, je fakt silný. Být první a druhý je perfektní,“ přidal Bottas po druhém kvalifikační double Mercedesu v sezoně.

Vettel se tvářil i na třetím místě spokojeně, byť si věřil i na lepší výsledek. „Dal jsem do posledního pokusu všechno, ale asi jsem to trochu přehnal. Ale v závodě to půjde, máme dobré auto,“ řekl německý pilot.

Druhou řadu s ním v neděli obsadí Max Verstappen z Red Bullu. Podobné složení, jen v opačném týmovém gardu, bude mít třetí řada, v níž budou stát Daniel Ricciardo a Kimi Räikkönen.

Finále soubojů o pořadí na startu osmého závodu sezony narušila nehoda domácího Romaina Grosjeana, který po smyku zastavil vůz Haas až o bariéru, a jízdy byly přerušeny. Po restartu šel na okamžik do čela Bottas, který předtím dominoval deštivému třetímu tréninku.

Vítěz obou pátečních tréninků na suchu Hamilton ale ihned odpověděl a vybojoval třetí letošní pole position a celkově 75. v kariéře.

Překvapením kvalifikace byla premiérová účast Charlese Leclerca ve finálových jízdách a konečné osmé místo pro dvacetiletého monackého jezdce Sauberu. Propadl naopak zkušený Fernando Alonso, který stejně jako jeho kolega z McLarenu Stoffel Vandoorne nepostoupil z první vyřazovací části.

Ve Francii se v neděli od 16:10 pojede závod F1 poprvé po deseti letech. Naposledy se Velká cena uskutečnila v roce 2008 v Magny Course, kde tehdy kvalifikaci vyhrál Räikkönen. V Le Castellet se závodilo naposledy v roce 1990, okruh byl několikrát modernizován a sloužil zejména k testování.

„Tenhle závod je nový a já chci být první, kdo tu vyhraje,“ konstatoval Hamilton.