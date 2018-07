Na Peking! Češi začnou druhou fázi světové kvalifikace doma s Ruskem

Češi si z první fáze přenášejí pět výher a jedinou porážku, což jim zaručuje průběžnou druhou příčku ve skupině K, v níž se postupující ze skupiny E spojí s trojicí ze skupiny F.

První je zatím neporažená Francie. Češi mají náskok dvou výher na třetí Rusko a čtvrté Finsko, se kterým už ale nebudou hrát. A vzhledem ke dvěma vzájemným výhrám by muselo Finsko v další fázi uhrát o tři vítězství víc než Češi, aby se před svěřence trenéra Ronena Ginzburga dostalo.

Největší překážkou v boji o postup na světový šampionát by tak měla být Bosna a Hercegovina, která po pondělní porážce s nepostupující Belgií ztrácí už tři výhry.

„Zápasů je ještě dost na to, aby se spekulovalo, kolik nám stačí výher. Kdybych si ale měl tipnout, tak dvě by mohly stačit. Mohou tam ale být podivné výsledky a vše se změní. Pokud chceme postoupit, musíme vyhrávat domácí zápasy,“ řekl Vojtěch Hruban.

Program kvalifikace Čeští basketbalisté ve skupině K Čtvrtek 13. září: Česko - Rusko Neděle 16. září: Bosna a Hercegovina - Česko Pátek 30. listopadu: Česko - Francie Pondělí 3. prosince: Rusko - Česko Čtvrtek 21. února: Česko - Bosna a Hercegovina Neděle 24. února: Francie - Česko

Podobně to vidí pivot Ondřej Balvín. „Bude to zajímavé. Francie je největší favorit a nedělám si iluze, že je u nich porazíme, ale věřím, že doma ji jsme schopni potrápit. Když jsme naposledy hráli proti Rusku přípravu, tak jsme je byli schopni porazit,“ připomněl Balvín výhru 74:72 z roku 2013.

„Věřím, že Rusko je hratelný tým. Bosna z těch tří soupeřů má být teoreticky nejslabší a přes ni by měl vést postup. Je to reálné. Doma můžeme Rusko a Bosnu porazit a něco proti nim uhrát i venku,“ věří pivot Gran Canarie.

Klíčové může být, zda bude pokračovat termínová kolize mezi kvalifikačními okny a Euroligou, kde hrají nejlepší hráči Francie a Ruska. Otázkou je, zda v zářijových zápasech budou k dispozici hráči z Euroligy a NBA, ovšem v listopadu a únoru by většinou k dispozici být neměli. To se však zřejmě týká i Balvína, jehož Gran Canaria do prestižní soutěže postoupila.

„Sám nevím, jak to budu vzhledem k Eurolize na kvalifikace stíhat,“ připustil Balvín. Věří nicméně, že ho klub uvolní. „Francie může hrát s dvanácti hráči z NBA, nebo s ligovým výběrem. Ale vždy budou mít velkou kvalitu. U Rusů záleží, jestli budou mít hráče z CSKA Moskva a Chimkek. A Bosna, tam bude záležet, jak se sejde,“ dodal.

„Bude velký faktor, kdo koho pustí. Pokud Francie přijede s hráči z francouzské ligy, tak nebudou mít lepší tým než my. Bude to tým, který bychom mohli porazit. A to samé Rusové, pokud nebudou mít hráče z CSKA, tak s nimi můžeme hrát. Pokud je dostaneme ve správný čas, můžeme pomýšlet, že bychom mohli porazit Rusko i Francii,“ věří Hruban.