Basketbalistky budou při výhře nad Německem našlapovat k EuroBasketu

Budou totiž mít už jisté nejhůře druhé místo ve skupině, přičemž na turnaj vedle vítězů skupin postoupí také šest z osmi celků na druhých místech. K naprosté jistotě pak Češkám bude stačit jedna výhra ve venkovních zápasech ve Švýcarsku a Belgii.

Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka jsou zatím ve skupině stoprocentní, zvládly i sobotní duel s favorizovanou Belgií a ujaly se vedení v tabulce.

„Byl to od holek heroický výkon. A výhra je důležitá pro sebevědomí týmu. Teď nás ale čeká Německo, a pokud ten zápas nezvládneme, tak výhra nad Belgií nám nebude nic platná,“ řekl Svitek.

V listopadu vyhrály Češky v Německu 89:56, v poločase přitom byl duel vyrovnaný. Ve druhé půli však Češky na hřišti dominovaly a to si budou chtít přenést i do domácí odvety.

„Bavila jsem se s holkami z německého nároďáku a docela nás chválily, že je náš basket teď lepší než předtím a že máme novou energii. Čekaly, že to bude vyrovnanější zápas,“ řekla rozehrávačka Petra Záplatová, která hraje za německý Wasserburg.

Odvetu očekává vyrovnanější. „Bude to těžký zápas, nebude to tak jednoznačné jako v druhé půli v Německu. Ony nemají co ztratit a půjdou do toho po hlavě,“ uvedla Záplatová.

Němky navíc povzbudila vydřená sobotní výhra ve Švýcarsku, kde v poločase prohrávaly o 18 bodů, ale nakonec zvítězily 56:54. Pokud ale chtějí nadále snít o postupu na šampionát, musejí v Praze vysoko vyhrát. „Němky byly vždy tvrdé, nechtějí nikdy nic vzdát a hrají naplno až do konce. My bychom je měly porazit, ale víte, jak to je. Pokud však k tomu holky přistoupí jako proti Belgii, tak se není o čem bavit,“ řekla asistentka trenéra Veronika Bortelová.

„Určitě je pro Němky povzbuzení, že ve Švýcarsku nakonec vyhrály. Hrají ale dva zápasy venku, měly těžký zápas podobně jako my, ale ony k tomu ještě musely cestovat. A nemyslím si, že jsou na takto náročné zápasy zvyklé. Takže jim to sebralo víc sil,“ podotkla Záplatová.

Největší nebezpečí hrozí od pivotky Sonjy Greinacherové z Krakova a rozehrávačky Svenji Brunckhorstové, působící v Nice. Proti Švýcarsku zazářila 19 body a 17 doskoky Svenja Greunkeová.

„Na Brunckhorstovou si musíme dát pozor. Bude to ale hlavně o komplexní obraně, aby se nechytlo víc německých hráček. Myslím, že s obranou zatím můžeme být spokojeny. Může to být ještě agresivnější a s méně chybami, ale spokojenost tam může být,“ uvedla Záplatová. „Je třeba vyhrát a pokračovat na té vítězné vlně. Musíme dobře bránit a nespoléhat na to, že tam jsme vysoko vyhrály. Musíme potvrdit, že máme větší sílu,“ dodala.