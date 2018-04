Opět jednou Vettel? V Šanghaji si zajistil pole position

Vettel, který vyhrál kvalifikaci i před týdnem v Bahrajnu, rozhodl v posledním kole závěrečné části, v níž časem 1:31,095 stanovil rekord okruhu v Šanghaji. Navíc po šesti letech ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v Číně, kde Ferrari naposledy získalo pole position v roce 2004 při prvním ročníku závodu.

Räikkönen za čtyřnásobným mistrem světa zaostal o pouhých 87 tisícin, zatímco Bottas i Hamilton už měli ztrátu přes půl sekundy. „Nečekali jsme, že Ferrari tady bude tak silné. Musíme se nad tím vážně zamyslet, co s tím,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Myslím, že nedokážeme správně pracovat s gumami. Buď jsou přehřáté, nebo naopak nejsou dostatečně zahřáté,“ dodal. „Nevím, jestli můžeme s Ferrari bojovat. Dneska jsme byli o půl sekundy pomalejší. Minule jsme byli rychlejší a stejně nás porazili. Zítra to asi nebude jiné,“ přidal Hamilton.

Pátý Max Verstappen zaostal o sedm desetin. „Ferrari bylo příliš rychlé, ale v porovnání s Mercedesem to nebylo špatné,“ uvedl nizozemský pilot. „Ferrari ale má asi nějaké turbo tlačítko, takže jsou rychlí na rovinkách i v zatáčkách,“ přidal.

Šesté místo si vyjel druhý pilot Red Bullu Daniel Ricciardo, který přitom málem do kvalifikace ani neodstartoval. Australský jezdec totiž při dnešním třetím tréninku poškodil motor a mechaniky tak čekal závod s časem.

Nakonec však Ricciardo vyjel na trať tři minuty před koncem první části kvalifikace. Stihl odjet jedno měřené kolo a jen tak tak postoupil od druhé části. „Od mechaniků to byl zázrak. Opravit motor, připravit auto... To by nedokázal ani Herkules. Navíc se zapojili i mechanici od Maxe, takže to byla opravdová týmová práce. Tohle pro nás byl nejlepší výsledek kvalifikace,“ řekl šéf stáje Christian Horner.