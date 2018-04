Která hráčka MS je nejhezčí? iDNES.cz vyhlásil anketu o basketbalovou Miss

Zvětšit fotografii ČEŠKY JSOU NEJLEPŠÍ! Čtenáři iDNES.cz hlasovali hlavně pro české hráčky, jejich favoritkou byla Ivana Večeřová. | foto: Otto Ballon Mierny, MAFRA

zář 30 2010

Holky hrají nejlepší kolektivní hru na světě a navíc u toho dobře vypadají, psal čtenář do ankety o nejhezčí basketbalistku šampionátu v Česku. "Kdybych měl říct jedno jméno, tak to by byla..." Server iDNES.cz se nechal inspirovat hlasem lidu a vybral pět finalistek.

Becky Hammonová (Rus) Ребекка - takhle se teď podepisuje. Přestože se 33letá basketbalistka narodila v Jižní Dakotě, od roku 2008 reprezentuje Becky Hammonová svoji novou vlast - Rusko. Na olympiádě v Pekingu pomohla svému týmu vybojovat bronz a na šampionátu v České republice dosud i díky pomoci 168centimetrové rozehrávačky Rusky dosud neprohrály. Lauren Jacksonová (Aus) I kdyby nedala jediný koš, nedoskočila jediný míč, musíte si jí všimnout. Australská žirafa Lauren Elizabeth Jacksonová bude na palubovce zářit - má blond vlasy, krásné oči i úsměv. A k těm košům - ona je v dresu úřadujících mistryň světa střílí s neomylnou přesností. I proto si skoro dvoumetrová hráčka vysloužila nálepku nejlepší hráčky všech dob. Ilona Korstinová (Rus) Doma má dvě světová stříbra, letošní basketbalové finále chce vyhrát. Takové jsou ambice ruské kapitánky Ilony Korstinové, třicetileté rozehrávačky s culíkem blond vlasů. Bronzová medailistka ze dvou olympiád dokáže prodat i svůj půvab. Fotografům pózovala v pulovru smyslně zapnutém na poslední knoflíček, jindy zase zahalila nahé tělo pouze do ruské vlajky. Taťána Trojná (Bělorus.) Pochází z Minsku, je jí 29 a na mistrovství světa za svůj tým nasázela v průměru 10 bodů na zápas. Běloruská křídelnice Taťána Trojná nosí na dresu číslo 13. Nebojácná a úderná střelkyně, co se nebojí pálit na velkých scénách ve světle reflektorů. Tím se asi vysvětluje, proč jí říkají Golden hand - zlatá ruka. Ivana Večeřová Nejkrásnější jsou samozřejmě naše holky! opakovalo se v mnoha tipech. Největší favoritkou hodnotících byla Ivana Večeřová: Je veselá, hezká, bezprostřední. A navíc je oporou týmu Lubora Blažka, zaznamenala 51 bodů s úspěšností střelby 75 procent. Vyberte miss mistrovství světa basketbalistek celkem hlasů: 12116 Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 23:30 3. října 2010. Anketa je uzavřena. Ivana Večeřová 8408 Becky Hammonová 1923 Taťána Trojná 1214 Lauren Jacksonová 333 Ilona Korstinová 238