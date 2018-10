Atletika vydala kritéria pro účast na MS 2019, hlavní bude žebříček

Kritéria rok před začátkem šampionátu v katarském Dauhá zveřejnila mezinárodní federace IAAF.

O zavedení žebříčku jako hlavního kvalifikačního kritéria pro velké světové akce rozhodla IAAF loni na podzim. Systém pro mistrovství světa bude obdobný jako pro olympijské hry 2020 v Tokiu, který IAAF zveřejnila na konci července.

Výkony do žebříčku se budou započítávat rok. Výjimkou jsou maratony, chodecké závody, štafety, víceboje a běh na 10 000 metrů, jejichž kvalifikační období začalo už 7. března letošního roku.

Bez ohledu na termín se bude brát ohled na poslední kontinentální šampionát, pokud tam daný atlet zaznamená jeden ze svých nejlepších výkonů.

Mezinárodní federace stanoví i limity. Ty ale budou vyhrazeny pro atlety s výjimečným výkonem, kteří se nekvalifikují na základě žebříčku.

Pro každou disciplínu IAAF určila optimální počet účastníků. Na základě žebříčku mohou na MS startovat maximálně tři atleti z jedné země. Pokud bude mít některý stát nad hranicí postupu více než tři závodníky, může přihlásit jakékoliv z nich. Členské federace si mohou svobodně stanovit kvalifikační kritéria, takže v tomto případě bude možné, aby rozhodovalo třeba umístění na národním šampionátu.

Do štafetových závodů se kvalifikuje deset nejlepších ze štafetového mítinku World Relays, v nově zařazené smíšené štafetě na 4x400 metrů to bude dvanáct týmů. Do šestnáctky účastníků budou doplněny na základě žebříčku.

Světový šampionát v Dauhá začne v pátek 27. září 2019 večer. První den o půlnoci se poběží ženský maraton. Šampionát uzavřou v neděli 6. října čtvrtkařské štafety.