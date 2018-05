Po prohře rovnou na letiště. Příště budu lepší, řekla Kristýna Plíšková

V tenisovém kolotoči není času nikdy nazbyt. A tak Kristýna Plíšková zamávala plným tribunám ve Stromovce - a rovnou pádila na letiště. Další štace: velký antukový turnaj v Madridu. „Už jsem v letadle, hned v pátek hraju,“ řekla v rozhovoru s českými novináři.

To, že v Praze loni prošla až do titulového mače, v hlavě měla.

„Obhajovala jsem finále a v prvním kole jsem byla strašně nervozní,“ líčila Kristýna Plíšková. „Ale nakonec jsem odehrála dva skvělé zápasy a dneska jsem tam taky nechala všechno. Nevyšlo to, přesto je to pro mě pozitivní týden. Snad je to pro Madrid povzbuzení.“

Ta dosud méně slovutnější z dvojčat zažila proti Rumunce hodně netypický zápas.

„Vůbec jsem ji neznala,“ přiznala. „Ptala jsem se ségry a dalších trenérů, ale nikdo o ní skoro nic nevěděl. Jen to, že je levačka. Tohle pro mě bylo dost nové: vůbec jsem nevěděla, co hraje, jak se chová v těžkých situacích, jaké údery má ráda. Příště budu lépe připravená.“

Před čtvrtfinále odhadovala, že bude záležet především na výkonu jí samotné. Buzarnescuová ovšem tyto úvahy vyvrátila.

„Hrála dost nadprůměr. Nečekala jsem, že bude až tak dobrá,“ uznala poražená Česka. „Šance jsem měla ve druhém setu, bylo tam pár brejkbolů - ale nevyužila jsem je. Neodehrála jsem úplně špatný zápas, jenže jsem se vůbec nedostala do vedení. Což bylo špatně.“

Poslední domácí zástupkyní ve dvouhře je tak Petra Kvitová. A úspěšný tenisový rod Plíškových v roce 2018 už místo Prahy směřuje pozornost na další turnaje.