Uvidíme, pro koho je los smůla, říkala Štefková. Pak Plíškovou vyřadila

„Přesně takhle jsem to myslela,“ smála se 23letá Štefková, která na turnaji startuje na divokou kartu.

Opravdu jste si tak věřila?

Nevěděla jsem, co čekat, ale měla jsem nějaké pokyny, co hrát. Snažila jsem se držet v zápase, i když jsem někdy nehrála podle svých představ, a to se vyplatilo. Bylo to vyrovnané a já jsem zvládla koncovky prvního a třetího setu.

Zápas se nejprve odložil o den, pak se dlouho čekalo, až přestane pršet, i tak byl přerušený. Jak jste se s tím vyrovnávala?

Není to příjemné, rozcvičovala jsem se asi šestkrát, než jsem šla na zápas. Nebylo to příjemné ani pro soupeřku. Nemůžu ani říct, že by mi tyhle podmínky vyhovovaly – déšť, mokré míče nelítají, jak jsme zvyklé. Asi nám oběma vyhovují suché podmínky a slunce.

V prvním setu jste čelila třem brejkbolům za stavu 2:4, soupeřka pak i podávala na vítězství. Kde jste brala víru v obrat?

Servisy jsme si párkrát prolomily na obě strany, takže jsem věřila, že jí servis zase mohu sebrat v prvním i posledním setu. A také mi hodně pomohlo publikum. Hrozně mě ženou dopředu. Jsem ráda, že i když nebylo tak hezky, lidi přišli a pomohli mi ve třetím setu. Je to i díky nim.

Je to váš životní zápas?

Asi to bude jeden z těch cennějších skalpů. Mám za sebou pár těžkých zápasů, takže i z toho jsem dnes čerpala, že vím, že to umím zvládnout.

Máte pocit, že jedete na vlně?

Je to možné. Ve Wimbledonu jsem hrála tři zápasy na tři sety, takže nejenže zvládám koncovky setů, ale zvládnu i vyhrát tříseťák. To není tak časté a já mám už čtvrtý za sebou. To mi dodá sebevědomí do dalších zápasů.

Kam až teď dojdete?

Vidím se jen zítra na kurtu, ani nevím, proti komu. Dívám se jen na jeden zápas dopředu a budu ho chtít zase vyhrát.