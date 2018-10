Smutný hradecký konec. Musíme se ještě naučit vyhrávat, říkají nováčci

Sedm minut před koncem zápasu si tříbodová střela Dušana Panduly poskákala po obroučce a nakonec do koše zapadla. Hradečtí Královští sokoli po ní nad USK Praha vedli o deset bodů a právě Pandula vedení o chvíli později proměněným trestným hodem ještě o bod navýšil.

Přesto Hradec v jeho domácí premiéře v nejvyšší soutěži po pětadvaceti letech ani tyto čtyři Pandulovy body nezachránily. Konec zápasu totiž patřil soupeři, jenž slavnostní chvíle Královským sokolům notně pokazil.

„Byli jsme v poslední čtvrtině plus deset, a zase nám to uteklo,“ říkal po zápase zklamaný Pandula, jeden z nových hráčů a zároveň asistent trenéra v týmu hradeckého nováčka soutěže.

Proč jste tak slibně rozehraný zápas nedotáhli k vítězství?

Protože jsme to asi podcenili. Když jsme byli trochu nahoře, tak jsme polevili. A takové šňůry jsme měli dvě.

Mohla za to vidina blížící se výhry nebo třeba otázka zkušenosti? Přece jen jste nováčkem soutěže.

O zkušenostech si to nemyslím, ty by spíše měly chybět USK, tam hraje spousta mladých kluků. Spíše nám v rozhodujících chvílích chyběla správná bojovnost, soupeř asi víc chtěl.

Přitom právě USK je soupeř, s nímž byste se o výhru ucházet mohli.

Ale tohle se může během sezony ještě desetkrát otočit, věřím, že na to máme. Pravda je, že tohle utkání jsme chtěli určitě vyhrát. Měli jsme už slibně rozehraný zápas v Děčíně, ale stalo se tam přesně to samé jako teď. Když bylo pět minut do konce, tak jsme přestali hrát, teď se to opakovalo.

V závěru jste při jedné důležité akci protestovali proti tomu, že míč z autu dostal soupeř, zatímco vy jste byli přesvědčeni, že se míče dotkl poslední on. Vypadalo to, že váš tým tato situace dost rozhodila a že chvíli chyběla potřebná koncentrace.

Bohužel takových situací tam bylo z naší strany asi víc. U této chci věřit, že se soupeř míče nedotkl.

Máte za sebou úvodní dvě kola v nejvyšší soutěži. Co vám ukázala?

Že můžeme hrát s každým, ale musíme se ještě naučit vyhrávat.

Na takové zápasy, jaký jste odehráli s USK, je asi nejlépe zapomenout. Máte na to ale čas jen do soboty, kdy vás v Pardubicích čeká první derby. Co od něj čekáte i jako ještě jejich nedávný hráč?

Tam to asi bude ještě horší než v těch prvních dvou zápasech, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů v lize. Ale uvidíme, nemáme co ztratit, pokusíme se překvapit.