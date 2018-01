Jak volejbalistky KP Brno z bídy vykouzlily pohárový postup

„Nad Salem vyšla polární zář,“ hlásil z Finska trenér vítězek Marek Rojko v euforii. „Více hráček odehrálo v této sezoně své maximum. Měli jsme energii a soudržnost a to nám musí vydržet,“ dodal.

Dojem z finské mise je pro KP Brno o to působivější, že jeho hráčky do ní šly jako outsider, a to nejen kvůli výsledku doma, ale i vzhledem k sobotnímu extraligovému propadáku v Prostějově. Tam družstvu odešla bojovnost, vůle i sportovní kvality. S nadsázkou řečeno si pro zdůraznění pohárového úspěchu královopolské družstvo samo nachystalo půdu mizernou výkonností před odvetou.

„Po velmi slabém výkonu v Prostějově nastoupilo úplně jiné družstvo. Bojovaly jsme od prvního do posledního míče, hrály jsme s nasazením i sebevědomím, a co je podstatné – jako jeden tým,“ hodnotila kapitánka Ivana Zburová.

Co se s odevzdaným souborem mezi víkendem a středou stalo? Uvnitř týmu vystoupení v Prostějově vyvolalo velkou bouřku. Hned na Hané a ještě v pondělí po příletu do Sala měl debakl 0:3 svoji dohru.

„Profesionální družstvo bude mít profesionální řešení,“ hrozil trenér Rojko, nespokojený s herním projevem i přístupem na palubovce českého mistra. Hráčky burcoval nejen vzhledem k pohárové odvetě v Salu, kde už s obratem možná ani nepočítal, ale i k zítřejší extraligové bitvě proti Ostravě.

Důsledky plánoval dořešit po návratu z Finska, hráčky ho ale předešly a neuvěřitelně se zvedly. „Družstvo ukázalo charakter, koncentraci, spolupráci a odvahu. Budu jenom rád, když to tým přijme jako důkaz možností, které má,“ přál si trenér.

Brňanky si počínaly jako vyměněné. Po dominantně odehraných dvou setech musely pouze ve třetí sadě otáčet nepříznivý stav 18:22, ve zlatém setu už byly zase napřed.

„Ukázaly jsme všem a hlavně samy sobě, že pokud to bude takhle, můžeme hrát velmi dobré zápasy, které nás posunou výš,“ těšilo kapitánku Zburovou.

Konkrétně to nebude jen výš, ale i dál. Jekatěrinburg je z hlediska vzdálenosti, dopravy, a tedy i nákladů postrachem. „Je pravda, že postup nám hodně věcí zkomplikuje,“ připouští Rojko potíže s přidáním dalších zápasů a pořádné zátěže pro klubovou kasu. „Ale proto profesionální volejbal děláme a já věřím, že to družstvu pomůže v těžké fázi sezony,“ uvedl.