Dvojitý rodinný přestup. KP Brno získalo Sládkovou i jejího partnera

Z jednoho přestupu se tak stal rodinný dvojpřestup. „O tom, že bych zde znovu hrála, jsme se s klubem bavili už v minulé sezoně. Byli jsme v kontaktu, tehdy bych sem šla sama. Organizačně by to ale bylo složité, takže to neklaplo. Odsunuli jsme to na letošek a jsme tady oba,“ usmívá se basketbalistka.

Za poslední dobu se stěhovala několikrát. Napřed z VŠ Praha do Brna, pak po seznámení s novým partnerem k němu do Neratovic kousek od Prahy a nyní opět na Moravu. „Líbilo se mi tady, věděla jsem, do čeho jdu,“ referuje.

Stejně tak měl přehled i Horák, který za přítelkyní během jejího prvního angažmá v Brně jezdil. „Díky tomu jsem měl tým i jednotlivé hráčky docela zmapované,“ oceňuje to, čemu možná před dvěma lety ještě nevěnoval takovou pozornost.

Kondičním trenérem byl nejen v basketbalu, ale i u fotbalistů Jablonce. Pomocným trenérem bude poprvé, s družstvem Králova Pole chodí už teď na palubovku.

Partnerské přestupy nejsou v brněnském sportu novinkou. V minulé sezoně tam hráli volejbal manželé Kristýna a Ondřej Boulovi – ona za KP Brno, on za Volejbal Brno.

Basketbal tuto situaci rovněž pamatuje, a to když v Brně působila reprezentantka Tereza Pecková ve Valosunu (nynější KP Brno) a její snoubenec Jakub Krakovič hrával za MMCITÉ.

Aby se však partneři sešli v jednom týmu, to už je rarita.

„Napřed jsme s touto možností nepočítali, protože Petr (Horák) pracoval jako kondiční trenér v USK Praha, což je český mistr. Přetahovat odtud někoho je pro nás stále ještě dost sci-fi. Ale povedlo se a my máme k Andy jeden vítaný bonus,“ mne si ruce šéf královopolského basketbalu Richard Foltýn.

Pro rodinný tandem byla společná cesta daná. I tak dává basketbalovému páru dcerka zabrat, natož aby se o její péči střídali pří dojíždění.

Zároveň bylo potřeba vrátit Sládkovou do kondice a na palubovku. Zdálo by se, že jako kondiční trenér musel být Horák na svoji partnerku přísný, ale opak je pravdou.

„Andy byla zvyklá makat. Po porodu ale musela začít pozvolně. Nestačilo jí to. Musel jsem ji brzdit, protože velké dávky by byly kontraproduktivní,“ říká Horák.

Sám chodil běhat v pět ráno, partnerka po jeho doběhnutí domů. Pak pořídili kočárek upravený na běhání a klusají přírodou společně.

Z USK Praha měl Horák zprostředkovanou zkušenost s návratem Kateřiny Elhotové po mateřské pauze. „O Čaki (Elhotová) se staral Aleš Kaplan. Pro mne bylo přínosné sledovat ho, jak si počíná, protože Kaplan je ve svém oboru kapacita,“ ohlíží se zpětně Horák.

Z prvních krůčků už se v přípravě s partnerkou přesunuli na palubovku. „První dva tréninky byly krušné, ale už si s míčem zase rozumím,“ těší Sládkovou. Po porodu neměla hned jasno, že se vrátí pod bezedné koše, až časem touha po hraní převážila.

Teď už myslí na týmové ambice. V Králově Poli nebudou nízké, protože tým hrál loni finále. „Máme na co navazovat. Je to výzva,“ těší se.