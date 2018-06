Koulaři jsou parta kamarádů, kteří mají rádi pivo

„Rád bych tady vyhrál, ale bude to těžká soutěž, protože nejhorší osobní rekord je 21,95 metru,“ upozornil olympijský vítěz Crouser. „To hovoří za vše. Pro mě je taková konkurence skvělá. Miluji závodění a tady jsou nejlepší soupeři z celého světa. Jsem však ve skvělé formě, pravděpodobně v nejlepší, v jaké jsme kdy byl.“

Mistr světa Walsh dodal, že to určitě bude dobrá zábava také pro to, že se většina koulařů dobře zná. „Cestujeme spolu po světě, jezdíme na stejné mítinky,“ řekl Tomas Walsh.

Přiznal, že společnými tématy bývají i jídlo a pivo. „To máme rádi. A myslím, že jsme přátelé,“ usmál se Walsh.

„Ano, také mám rád pivo a nikdy neodmítnu dobré pivo,“ potvrdil Crouser.

Už jim Tomáš Staněk, nejlepší z českých koulařů, nějaké doporučil? „Jestli budou chtít, tak to rád udělám. Na sebe jsem ale přísný. Také si dám pivko, ale určitě ne dva dny před závodem, protože svalových zranění jsem měl dost a nechci nic podceňovat a zanedbat. Určitě jim něco doporučím, jen ať se zlijí...,“ smál se Tomáš Staněk. „Třeba Whiting si dělá pivo i doma. Oni ho kluci asi budou mít rádi hodně. Klidně si ho s nimi dám, ale až po závodě. To mám dovolené.“

Crouser upozornil, že zatím neměl v Ostravě čas zajít na pivo. „Ale po Tretře si určitě dám. Nedávno jsme byli v Polsku a tam jsme měli i vodku, takže musím vyzkoušet i české pivo.“

Americký koulař Ryan Crouser se zdraví s tělesně postiženými sportovci, kteří v pondělí závodili na Městském stadionu v Ostravě.

Tomáš Staněk je s americkými koulaři a Walshem dobrý kamarád. „Určitě větší než se Storlem,“ zmínil nejlepšího německého koulaře. „I když s ním se naše vztahy trochu zlepšily, když jsem mu v zimě nechal medaili (na halovém mistrovství světa byl Storl druhý a Staněk třetí). A ještě s Bukowieckým moc nevycházím.“

Čím to je?

„Nějak mě úplně nemají rádi. Nevím. Asi jim vadí, že jsem jim tam trochu narušil tu evropskou špičku. Storl je soutěživý a ještě je to Němec. Walsh a Crouser jsou jiná mentalita. Třeba všichni Američané mi psali a přáli, když jsem v hale hodil dvaadvacet metrů. Ti dva jen tak podají ruku, anebo ani to ne. Je to úplně jiné. To Američané a Walsh se motivují mezi sebou. Také se určitě nebudu na některého z nich zlobit, když ve středu hodí dvacet dva a půl metru a dostanu bídu. Tak to je.“

Ryan Crouser uvedl, že je vzájemná rivalita posouvá dopředu. „Hlavně v době, kdy nejsou soutěže a kdy trénujeme, abychom byli dostatečně připraveni,“ podotkl. „Ale přesto jsme přátelé. Jsme vlastně skupina kluků dvacátníků, takže si užijeme spoustu zábavy. A při tom, jak spolu trávíme tolik času, by bylo těžké kdybychom nebyli přátelé. Na cestách máme i dost volného času, takže ho trávíme spolu. A to přece nebudeme jen sedět sami na hotelu. Občas tak někam mi vyrazíme.“