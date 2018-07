Jsem nejrychlejší, co jsem kdy byl, říká Kornfeil po úspěšné stíhačce

To ukazuje sílu motorky i vaší, že?

Jsem strašně rád, že mi to z těch zadních pozic vychází, protože je to kvůli všem okolnostem mnohem těžší. Jsem rád, že umím předjíždět a že mi mechanici do závodu nachystají dobrou motorku. Tu kdybych neměl, tak se nic dokázat nedá. Ale zároveň mě štve, že startuju tak daleko. V Assenu to mohlo být z 11. místa, ale dostal jsem penalizaci. Tady v Německu mi motorka nejela celý víkend, takže jsem spokojený, jak to nakonec dopadlo. Sedmé místo je super, protože během víkendu jsem ani v tréninku nebyl tak vysoko.

Čím to, že se v sezoně zatím nedaří skloubit vydařená kvalifikace a závod? Protože když už se vám povede kvalifikace, přijdou chyby či penalizace v závodě.

Je to tak, ale nedokážu na to odpovědět. Kdybych to dokázal, udělal bych věci jinak. V Brně se to budeme konečně snažit změnit.

Tam se jede za tři týdny.

A já doufám, že tady konečně prolomím tu svou smůlu. Těším se tam hrozně moc. Konečně mám totiž konkurenceschopnou motorku a jsem asi nejrychlejší, co jsem kdy v kariéře byl.

Je to po předchozím trápení vysněná sezona?

Za posledních osm devět let, co v mistrovství světa jezdím, je bezesporu nejlepší. Je nejvydařenější, mám nejlepšího týmového kolegu, co jsem kdy měl. Nenazýval bych to sezonou snů, protože tu si představuji jinak. Ale zatím můžu být spokojený, zvlášť s posledními čtyřmi závody.

A jaká bude vaše budoucnost, protože právě v tomto období se ladí kontrakty na příští rok?

Řeším to. Chtěl bych jít výš, ale cesta do Moto2 je strašně složitá. Je tam navál. Jednak se tam budou vracet někteří kluci z MotoGP, zároveň by sem chtěli jít i lidi ze superbiků. Je tam přetlak, mají problém se tam dostat i kluci ze špičky Moto3. Ale je to můj hlavní cíl. A důležité pro mě bude se do konce sezony dostat v celkovém hodnocení do první pětky.