Šťastná neděle Či Un-he. Korejská golfistka vyhrála hned dvě auta

Jedno auto získala jedenatřicetiletá hráčka za celkové vítězství a druhé za hole in one, kterou zahrála v závěrečném kole.

Či Un-he se v neděli podařila hole in one na 14. jamce. Vytvořila si díky tomu dostatečný náskok v čele a mohla si na dvou z posledních čtyř jamek dovolit zahrát bogey. Turnaj nakonec vyhrála s náskokem dvou úderů před Američankami Cristie Kerrovou a Lizette Salasovou.

„Měla jsem to trochu po větru. Míček skončil přesně tam, kde byla jamka. Už když byl míček ve vzduchu, tak jsem věděla, že to bude dobré,“ řekla Či Un-he po své osmé hole in one v životě.

Elitní golfistky zůstávají v Jižní Kalifornii, od čtvrtka je v Rancho Mirage čeká první major sezony ANA Inspiration. Zúčastní se ho i česká hráčka Klára Spilková.