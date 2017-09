Kopřivničtí házenkáři změnili celou filozofii. A válejí

„Každopádně je to pro nás velké povzbuzení. Teď půjde hlavně o to, udržet v týmu nadšení a euforii,“ řekl kopřivnický trenér Lubomír Veřmířovský. A také tým udržet ve střehu, aby nepodlehl uspokojení. „Ano, to je přesně to nebezpečí, které by nás mohlo srazit do kolen,“ potvrdil kouč.

Kopřivnice v tomto ročníku ligy nečekaně vyhrála v Novém Veselí 25:23, načež doma podlehla Zubří 29:30. Je za výsledky i to, že tým tvoří převážně odchovanci, kteří jsou spolu delší dobu?

„V minulé sezoně padali a bylo to stejné družstvo,“ upozornil Veřmířovský, že se Kopřivničtí zachránili jen díky zvýšení počtu účastníků extraligy. „Říkat, že teď to týmu jde, protože je dlouho spolu, by byl alibismus. Jak na tom jsme, ukáže až výsledek celé sezony.“

Co se tedy se změnou ve vedení klubu a s příchodem trenérů Veřmířovského a Jiřího Gřese změnilo? „Všechno,“ prohlásil Veřmířovský. „Myšlení, tréninky, herní systém, obrana. Celá filozofie je jiná.“

Současní šéfové klubu přišli s projektem na čtyři roky. „V tomto ročníku ligy máme jediný cíl – zachránit se,“ uvedl kouč. „Příští rok už budeme chtít jít do play-off a ty další roky bojovat o medaile a případně o evropské poháry, pokud nás sponzoři podpoří.“

Kopřivničtí v sobotu (18.00) hostí nováčka ze Strakonic. „Dobrý tým by měl zvládnout i roli favorita, v níž teď budeme,“ řekl Veřmířovský.