Kopecký ovládl první etapu Rallye Bohemia a míří za titulem

Kopecký, který na českých tratích proměnil ve vítězství 21 startů v řadě, dnes vyhrál sedm měřených testů. Až v závěrečné erzetě na okruhu v Sosnové na Českolipsku, kterou závodníci absolvovali v rychlém sledu dvakrát za sebou, našel přemožitele.

„Až na poslední dvě vložky to dnes bylo skvělé. Všechny klasické lesní jsme vyhráli, což je důležité. Bohemka je složitá, asfalty hodně kloužou a my jsme odpoledne jeli tvrdší gumy a hlavně v Sosnové to bylo znát,“ řekl Kopecký.

Tvrdší směs ale na Fabii R5 nasadil s ohledem na plánovaný start v mistrovství světa, kde ji bude používat. „Takže jsme je chtěli vyzkoušet. Volby nelituju,“ uvedl Kopecký, kterému případná výhra zajistí stejně jako před rokem v Mladé Boleslavi předčasnou korunovaci.

„I v neděli si musíme dávat pozor. Dvakrát nás čeká vložka dlouhá přes 24 kilometrů, takže do toho musíme šlapat hned od rána. Jsem ale rád, že Venca (Pech) je zpět a stačí nám. Je to zajímavější a má to větší náboj. Pro nás i pro fanoušky,“ dodal Kopecký, který Bohemii vyhrál již sedmkrát.

Druhý Pech do předešlého závodu MČR v Hustopečích kvůli technickým problémům vůbec neodstartoval, na Bohemia rallye ale drží s Kopeckým krok. Až do Sosnové mírně ztrácel, na okruhu se mu odstup na první místo podařilo snížit.

„Jsem moc spokojený. Takhle jsme se s fordem ještě nikdy nesvezli a opravdu mi poprvé jízda chutná a mám z toho radost. Dvacet vteřin je hratelných, nebudeme se s tím párat a pojedeme,“ usmíval se Pech v Sosnové.

Zatímco Kopeckého a Pecha dělí 20 sekund, třetí Černý má čtvrtého Vojtěcha Štajfa k dobru jen tři sekundy a Filip Mareš je zpět o další sekundu.