Změny v NBL: Zlatá píšťalka, televizní studio či předkolo play off

Místo sestupujícího Jindřichova Hradce se po 25 letech vrací do soutěže Hradec Králové. Nový herní systém v nadstavbě počítá s osmičlennou skupinou A1 místo dosavadní šestičlenné a s předkolem play off.

V minulém ročníku byl o první šestku velký boj a Ústí nad Labem s Kolínem zůstaly jen těsně pod pásmem postupu do horní skupiny. Zejména Ústí poté volalo po změně systému a chtělo hrát základní část čtyřkolově. Vedení soutěže se ale rozhodlo ponechat dvoukolovou základní část a upravit nadstavbu.

„Byly tady názory, aby se hrála soutěž čtyřkolově s tím, že týmy v pohárech si to nějak zařídí. Pak se objevily návrhy ponechat systém A1 a A2,“ uvedl sportovní ředitel ligy Zdeněk Ringsmuth. „Atmosféra kolem jednání byla trochu rozjitřená, ale pak se došlo k názoru, že je to jediný možný systém v současné době reprezentačních přestávek a účasti týmů v pohárech,“ dodal.

Do skupiny A1 tak postoupí osm týmů, čímž mírně vzroste počet zápasů. Ve skupině A2 pak budou poslední čtyři týmy hrát o dvě místa v předkole play off. Do něj půjdou celky na 7. až 10. místě po nadstavbě. Poslední tým pak čeká baráž.

Čtvrtfinále i semifinále play off se odehrají na čtyři vítězné zápasy systémem 2-2-1-1-1 (po dvou zápasech na hřišti lépe postaveného týmu se série stěhuje na dva zápasy k jeho oponentovi...). Série o třetí místo se hraje na dvě vítězství systémem 1-1-1. Finalisté odehrají sérii na tři vítězné zápasy systémem 1-1-1-1-1. Tímto systémem se podle dohody klubů bude liga hrát nejméně čtyři roky.

Nová sezona bude přelomová i co se týká účasti týmů v evropských pohárech. Vedle mistrovského Nymburku si Ligu mistrů poprvé zahrají i vicemistři z Opavy a v kvalifikaci o ni budou usilovat také Pardubice, které mají jistý minimálně FIBA Europe Cup. O něj bojují v kvalifikaci i Svitavy.

Alpe Adria Cupu se zúčastní Brno, Děčín, USK Praha a Ústí nad Labem. Celkem se tak do evropských pohárů zapojí osm z dvanácti ligových celků. To je nejvíc v historii.

„Liga není tak špatná, jak někdy slýcháme. Soutěž je v Evropě poměrně respektovaná, navíc skoro polovina reprezentantů je z české ligy. To je zajímavé číslo a vůbec bych to nepodceňoval. Něco to o kvalitě ligy hovoří,“ prohlásil předseda asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

Nové vysílací časy bude mít basketbalová liga i na ČT sport, kde místo dosavadních pondělků bude ve středu a sobotu. Přenosy obohatí o studio, ve kterém odborníci zhodnotí dění na palubovkách NBL. Zbylé zápasy budou k vidění na webu TVCom.

Novinkou bude i soutěž rozhodčích o zlatou píšťalku, kterou vždy dostane nejlépe hodnocený sudí měsíce. „Rozhodčí jsou neveřejně hodnoceni už delší dobu, teď pouze zveřejníme první tři rozhodčí a nejlepší z nich na měsíc dostane zlatou píšťalku,“ uvedl marketingový manažer NBL Martin Drábek.