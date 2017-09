Basketbalisté omezili počet cizinců a doufají v dramatičnost své ligy

„Věřím, že vyrovnanost ligy bude ještě větší, než tomu bylo loni, a že se máme na co těšit. Nymburk už měl sezony, kdy neprohrál ani jednou, v minulé sezoně to bylo dvakrát a letos myslím, že může prohrát i víckrát. Nechme se překvapit,“ řekl předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.



Nymburk by měli tradičně prohánět Válečníci z Děčína, kteří se pokusí navázat na tři předchozí účasti ve finále. Na nejvyšší příčky pomýšlejí také v Pardubicích, vydařenou minulou sezonu by rádi zopakovali v Opavě a USK Praha a novým černým koněm soutěže by mohly být posílené Svitavy spolu s Kolínem.

„Dávat si cíle po tak úspěšném období je složité, ale vždy máme vysoké ambice a budeme chtít útočit na medaile. Zopakovat finále by bylo perfektní, ale zatím neumím zhodnotit, jak na tom budou soupeři. Nymburk může být porazitelný, ale když někdo vyhraje 14 titulů v řadě, tak nechce slevit a určitě bude opět favoritem,“ řekl děčínský trenér Pavel Budínský.

Soutěžní systém NBL zůstává nezměněn. Základní část se odehraje dvoukolově od 2. října do 14. února. Následovat bude nadstavba. Ve skupině A1 bude prvních šest celků hrát proti sobě dvoukolově o co nejlepší nasazení do play-off, ve skupině A2 celky na sedmém až dvanáctém místě, přičemž dva nejlepší celky postoupí do play-off a zbylé čtyři celky budou hrát play-out o vyhnutí se baráži. Tam poputuje nejhorší tým a utká se s finalisty první ligy.

Čtvrtfinále a semifinále play-off se odehrají na čtyři vítězství, finále a série o třetí místo na dvě výhry. Jde tak o změnu oproti letošnímu modelu finále, které bylo jen na dva zápasy, přičemž mohlo rozhodovat skóre.

Novým účastníkem soutěže je Olomoucko, které nahrazuje Prostějov po jeho finančních problémech. „Věřím, že Olomoucko naváže na tradici Prostějova a že bude v nejbližší budoucnosti bojovat o příčky nejvyšší,“ řekl Kotrč.

Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů Národní basketbalové ligy

Novinkou v pravidlech soutěže je omezení počtu cizinců. Na soupisce pro utkání může mít každý tým jen pět zahraničních hráčů. Dosud to bylo o jednoho více.

Vedení soutěže se snaží o větší atraktivnost, proto vedle pondělních přenosů na České televizi zkvalitní přenosy na zápasů na internetové TV Com. Z každého kola vybere jeden šlágr, který bude podpořen doprovodným programem ze studia včetně interaktivních vstupů do souběžně hraných zápasů. Mezi komentátory se počítá i s Jiřím Zídkem, bývalým hráčem NBA, který komentuje zápasy pro Euroligu.

Nově lze rovněž pořídit vstupenky na všechna utkání online z domova a poslat si je do mobilních telefonů.

Kromě ligy je na programu také Český pohár, jehož vyvrcholení proběhne 17. a 18. února ve Svitavách. Čtvrtfinále o postup do Final Four se nově bude hrát dvoukolově. Utkání hvězd NBL se uskuteční 30. prosince v Ústí nad Labem.