Oslabená Opava vůbec nestačila, Pardubice se vrátily na druhé místo

Opavě, která ve středu prohrála v Lize mistrů s Tenerife, opět chyběly zraněné opory Václav Bujnoch, Rostislav Dragoun a Filip Zbránek. V závěru zápasu hosté zcela odešli a poslední čtvrtinu prohráli 3:31.

„Náš cíl je držet vysoké tempo celých 40 minut. Je jedno, kdo je na hřišti. Když doskočíme míč, chceme valit dopředu. Opava se snažila zpomalit hru, hrát na málo bodů, ale my jsme hráli rychle dopředu, to bylo hodně důležité,“ řekl pardubický kouč Levell Sanders. Pět hráčů v jeho týmu dalo dvouciferný počet bodů, nejvíc Dwyane Benjamin 20.

Děčínu nepomohl proti Nymburku ani výborný výkon Lamba Autreyho, který zaznamenal 22 bodů a 11 doskoků. V poločase domácí o bod vedli, ale třetí čtvrtinu obhájce titulu vyhrál 28:10 a vyhrál i podeváté v sezoně.

„Naším hlavním úkolem bylo zastavit rychlý protiútok Děčína, což se nám povedlo. Ve druhém poločase jsme zlepšili pohyb míče. Vyhrát v Děčíně je vždy dobré, protože vítězství zde se nerodí lehce,“ řekl nymburský kouč Oren Amiel.

„První poločas byl z naší strany skvělý. Dali jsme do toho hodně energie, vyrovnali se Nymburku a dokonce jsme šli do vedení. Ale dvacet minut nebylo dost. Věděli jsme, že Nymburk do druhé půle vlétne a my musíme udržet naši energii, ale nedokázali jsme to. Je to k naštvání, protože věřím tomu, že Nymburk bychom mohli porazit. Ale pro náš výkon ve druhé půli není žádná omluva, na Nymburk jsme zkrátka neměli,“ řekl děčínský křídelní hráč Autrey.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů - 10. kolo Pardubice - Opava 100:55 (18:12, 45:33, 69:52)

Nejvíce bodů: Benjamin 20, Škranc 15, Švrdlík 14, Jackson 13, McGaughey 10 - Slavík a Kvapil po 13, Gniadek 8. Ostrava - Svitavy 81:92 (20:22, 42:55, 62:73)

Nejvíce bodů: Stanojevič 26, Alleyn 22, Smith 15, P. Bohačík 11 - O'Brien 19, Aiken 17, Slezák 14, Kovář 12, Marko a Puršl po 11. USK Praha - Kolín 87:65 (22:20, 43:33, 64:54)

Nejvíce bodů: Appleby 25, O. Sehnal a Vukosavljevič po 14 - Šafarčík 19, Číž 15, Walton 11. Děčín - Nymburk 68:93 (25:22, 44:43, 54:71)

Nejvíce bodů: Autrey 22, Carlson 18, Pomikálek 13 - J. Bohačík 18, M. Peterka 13, Hruban 11, Benda a Myers po 10. Brno - Ústí nad Labem 71:80 (22:21, 37:43, 54:63)

Nejvíce bodů: Geiger 18, Stegbauer, Keely a Roby po 12 - Wallace 25, Pecka 19, P. Houška a Stevanovič po 8.