Volba žolíků Kontinentální pohár oživila. Evropě vyšla sázka na Rusy

Pokud uspěli, získali dvojnásobný počet bodů - 16 oproti osmi. A pakliže se družstva o první místo dělila, to s žolíkem si zdvojnásobilo sedmibodový zisk.

„Jsem pyšný na všechny naše sportovce,“ prohlásil kapitán amerického týmu Mike Powell, dosavadní světový rekordman v dálce. V sázkách na prvenství svých svěřenců byl stoprocentní - vyhráli trojskok mužů i žen, disk mužů a 200 metrů žen.

Těsně za Američany byli Evropané. Ti pod vedením kapitána Colina Jacksona ztratili čtyři body, ale jen proto, že se o prvenství v kladivu žen dělili s Američankami a na 400 metrů překážek mužů s Asií a Oceánií.

Kapitánka Asie a Oceánie Jane Pittmanová sázkou na žolíky přišla o deset bodů a Afriky Nezha Bidouaneová dokonce o 35.

„Už je konec sezony, moje forma vrcholila v srpnu na mistrovství Evropy. Tady to bohužel na výhru nevyšlo. Aspoň že jsme urvali těch čtrnáct bodů,“ řekla světová rekordmanka v hodu kladivem Polka Anita Włodarczyková, která byla druhá za Američankou DeAnnou Priceovou.

Další z Evropanek Francouzka Alexandra Tavernierová byla pátá a Argentinka Jennifer Dahlgrenová v barvách Ameriky šestá. Součet umístění Evropanek a Američanek byl shodný - 7, takže se o prvenství podělily.

Lasickeneová: Diváci mě hodně podrželi

Evropa ještě skončila první spolu s Asií a Oceánií na 400 metrů překážek. Plnohodnotný triumf jí přinesly až nedělní výhry Rusů Sergeje Šubenkova na 110 metrů překážek a Marije Lasickeneové, rozené Kučinové, ve výšce.

„Běžet hodně rychle bylo na konci sezony těžké, ale moc se mi závody líbily,“ řekl Šubenkov, lídr letošních světových tabulek. „Bylo to příjemné zakončení sezony.“

A co říkal na to, že ho spolu s třetím Francouzem Pascalem Martinotem-Lagardem kapitán Jackson pasoval na žolíka? „Byl jsem potěšený, ale dozvěděl jsem se to, až když se to objevilo na velkoplošné obrazovce,“ usmál se Šubenkov. „Ale jsem rád, že nám s Pascalem dal Colin takovou důvěru.“

Pro Mariji Lasickeneovou byl post žolíka motivací. „Vždyť to v případě výhry znamenalo dvojnásobný počet bodů, takže jsem nechtěla tým zklamat. Ale bylo to pro mě i těžší, abych závod zvládla.“

Lasickeneová vyhrála výkonem 200 centimetrů, přičemž Němka Marie-Laurence Jungfleischová byla čtvrtá (191 cm).

„Brala jsem ten závod hodně vážně, moc jsem chtěla vyhrát, abych byla šampionkou Kontinentálního poháru,“ řekla Marija Lasickeneová. „A bylo pro mě potěšením skákat před tak výborným publikem. Vím, že lidé v Česku mají výšku moc rádi, a dnes mě hodně podrželi, za což jim moc děkuji.“

Tím připomněla svůj třetí pokus na výšce 197 centimetrů. Pak napoprvé zvládla dva metry a neuspěla na 205 centimetrech.

To je zatím nejlepší výkon, který výškařky na ostravském stadionu dosáhly. Povedlo se to Chorvatce Blance Vlašičové na Zlaté tretře Ostrava v roce 2008. Ostatně stejným výkonem Vlašičová drží i rekord Kontinentálního poháru.

„Na rekordy jsem nemyslela,“ uvedla Lasickeneová. „Prvořadé bylo vítězství. Soutěžila jsem hlavně se sebou, protože některé moje skoky nebyly dobré. Ale už je konec sezony, takže to bylo náročné i pro můj organismus.“

Ruská výškařka Marija Lasickeneová byla na Kontinentálním poháru v Ostravě nejlepší.

Pochvalovala si, že se mohla zúčastnit takové týmové soutěže. „Je moc fajn, když nebojujete jen za sebe, ale i za tým, v němž je spousta výborných atletů. Jsou to úplně jiné emoce,“ dodala úřadující mistryně světa i Evropy.

Šubenkov: V Ostravě začala moje kariéra

Pro Lasickeneovou to v neděli byla ostravská premiéra, byť už byla na Beskydské laťce v Třinci. Šubenkov v Ostravě závodil po sedmi letech, poté co tam vyhrál mistrovství Evropy do 17 let.

„Vrátil jsem se na starý dobrý stadion. No, starý... už je moderní, krásně rekonstruovaný,“ usmál se ruský překážkář. „Tady v Ostravě začala moje kariéra, získal jsem tu první zlato z nějaké významnější soutěže. Když jsem dostal pozvánku na Kontinentální pohár, tak jsme neváhal i proto, že to bylo v Ostravě. Rád jsem si sezonu ještě prodloužil.“