KOMENTÁŘ: Statečné srdce Petry Kvitové, konkurence i pro zlatou Ester

Vysnila si něco, na co si nikdo před ní ani netroufl, natož aby to dokázal.

Již v únoru se zdálo nemožné, že by snad kdokoli jiný mohl být za rok 2018 lepší; že by kdokoli jiný mohl být Sportovcem roku.

A vida, člověk míní, sport mění.

Teď by tu pro mě kandidátka byla.

Osobní poznámka: u Ledecké mi vždy přes tisíc a jeden zajímavý detail (nezvyklá životní cesta, slavný rod, až robotická dřina) přišel nejzajímavější celek. Tedy to, že vyhrála v globálním sportu, neboť alpské disciplíny jsou vrcholem zimních her. Ještě tvrdším prostředím je ovšem tenis. A pokud dvakrát zlatá Ester sama sebe občas označuje za mimozemšťanku, Petra Kvitová rovněž předvádí výkony tak trochu z jiného sportovního univerza.

Ještě před rokem se netušilo, co s ní po přepadení neznámým útočníkem bude. Způsobila hotový poprask, neboť pět měsíců po těžké operaci levé ruky do téže dlaně a prstů zase uchopila sportovní náčiní a vrátila se v grandslamové Paříži.

„Když jsem poprvé vzala raketu do ruky, říkala jsem si: Ne, to není moje raketa, to není moje ruka. Ale každým dnem se to lepšilo,“ líčila tam na tiskové konferenci plné slz i úsměvů.

A lepší se to dál. Po všech stránkách.

Návrat často bolel podobně, jako když ji francouzský machr Dominique Thomas nutil k slzám zas a znovu. „Když vidím, že lidé opravdu chtějí, jdeme do toho. A chci po nich ještě víc,“ říkal profesor Thomas, světová kapacita na terapii ruky. „Jestli jsem byl tvrdý? To já jsem, hodně. A na Petru určitě. Ale ona to brala. Je to ryzí sportovkyně a bojovnice.“

Kvitová je české Statečné srdce. Ještě v lednu v Austrálii končila na úvodním grandslamu roku v 1. kole, ale od té doby tančí po kurtech krasojízdu. Zlepšila, co zlepšit potřebovala, pohybuje se s výrazně větší grácií. A triumfuje.

Nevábný leden? No nic, dostaví se vítězný únor! Ovládla za sebou jdoucí podniky v Petrohradu a v Dauhá.

Načež přišel máj, trofejí čas: suverénní dvojboj tentokráte předvedla ve vlasti v Praze a hlavně v Madridu. „Madrid je každopádně největší výhra od mého návratu po zranění ruky. Užívám si to nejvíc,“ prohlásila spokojeně po turnaji, který je kvalitou i odměnami hned pod grandslamy.

S Ledeckou jsou v mnohém jiné, zároveň nabízejí obě podobné vlastnosti: píli, kuráž, nezdolnost, cílevědomost (a obě se svými výkony na dálku oprávněně smějí slovním výronům mudrlantů, co by ženy z vrcholového sportu odveleli k plotně a žehlicímu prknu).

Kvitová je s 24 turnajovými triumfy již nyní jednou z nejlepších tenistek českých dějin. Pokud něco může přebít dvě olympijská zlata ve dvou jiných sportech, pak pro mě jedině příběh takového formátu: dívka, která utrpí úraz zdánlivě neslučitelný s kariérou, se vrátí do prostředí vlčí smečky, stane se v něm dominantní ´- a vše korunuje slávou na grandslamu.

To je totiž úplně poslední věc, která lvici PK v jejím „tenisovém životě po životě“ ještě chybí. Věří jí mnozí, včetně legendy Martiny Navrátilové. Dá-li zdraví... Proč ne?

Ankety jsou od toho, aby se o nich diskutovalo, srovnávání napříč disciplínami je ošidné - i zábavné. Ale pokud se v Paříži, Londýně či New Yorku zhmotní malý zázrak, budu já mít o prvním místě jasno.