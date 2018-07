KOMENTÁŘ: Thomas, ideální vylepšení image pro neoblíbený tým Sky

Dres s logem týmu Sky měl tehdy celý zašpiněný, potrhaný, s velkou skvrnou od krve. Se svým pověstným smyslem pro humor nicméně ke snímku připsal: „Trikot na prodej. Nošen pouze jednou. Nikoliv ve stoprocentní kondici, malé stopy použití. Možná potřebuje vyprat.“

Trikot, který oblékal v minulém týdnu, je naopak neposkvrněný, zářící čistotou i žlutou barvou.

A patří šampionovi Tour.

Tyto dva dresy dělí od sebe pouhý rok, Thomasova kariéra se však mezitím převrátila vzhůru nohama.

Jeho tým Sky není, co se oblíbenosti týče, právě v kurzu. Na jezdce Sky diváci bučí, pískají, snaží se je srazit je z kola. Dlouholetá suverenita britské stáje, nepřehledné zprávy o terapeutických výjimkách pro její cyklisty i složitě prezentovaná salbutamolová kauza Chrise Frooma způsobily vzedmutí antiskyovských nálad.

Přesto je Thomas coby vítěz Tour fanoušky pozitivně přijímán a oslavován. Což zdaleka neplatí jen o těch, kteří se v závěru závodu jako přílivová vlna valili do Francie z třímilionového Walesu.

Jak si to vysvětlit?

Jeho příběhem i povahou.

Tour de France 2018 Přehled etap

Thomas byl léta pomocník. Muž ve službách Frooma. Superdomestik. Směl si zajet na sebe menší závody, jenže na těch velkých byl od první chvíle jeho prioritou Chris Froome, pro nějž byl ochotný obětovat jakékoliv vlastní ambice.

Už v roce 2015 chtěl Velšan odejít do jiné stáje, ve které by i na Tour dostal volnost, ale vždy ho ve Sky umluvili: Ještě zůstaň. Pokaždé prodloužil smlouvu jen o rok s tím, že pak už opravdu přestoupí. Ale zase to neudělal.

Na letošní Tour se zčistajasna před ním otevřela šance být před Froomem.

A on po ní sáhl.

Podobný příběh zažíval ne tak dávno jiný skvělý cyklista Joaquim Rodríguez. Devět let dřel ve španělských stájích coby pomocník slavných. Pak mu ruská Kaťuša dala v roce 2010 v 31 letech šanci. Skočil po ní, pětkrát dojel na Tour, Giru či Vueltě druhý nebo třetí. Ale nikdy žádný z těchto závodů nevyhrál. Zato Thomas ve 32 letech vybral žlutý bank.

Fanoušci milují outsidery. Nadšeně oslavují olympioniky z exotických zemí, dobíhající či doplavávající předaleko za ostatními. Ale snad ještě více milují fanoušci úspěšné outsidery. Proto přejí fotbalistům Islandu – nebo i Thomasovi.

Pokud by Froome obhájil na Tour titul, vstoupil by do exkluzivního klubu pětinásobných šampionů a zároveň jako první cyklista od roku 1998 dosáhl na double Giro - Tour. Z hlediska historických análů by šlo o obdivuhodný počin.

A přece je v rámci snahy „opět hledáme pozitivní image“ Thomasův triumf pro tým Sky darem z nebes.

Tour vyhrál muž, na němž nikdy neulpělo dopingové podezření, sympaťák, vtipálek, chlapík takříkajíc z lidu, netající se občasnými slabostmi. Nikdy v kariéřen nežádal o terapeutickou výjimku a pro BBC dokonce řekl, že by bylo mnohem jednodušší, kdyby se všechny tyto výjimky zrušily.

Málokdo zažívá mezi jezdci v pelotonu takový respekt jako právě Thomas. Svědčí o tom též slova Marka Cavendishe ze stáje Dimension Data, která sprinter z ostrova Man napsal na Twitter bezprostředně po pařížském dojezdu Tour: „Ani lidé, kteří Gerainta znají, si neuvědomují, jak moc si zaslouží tento titul. Jeho loajalita a pracovní etika jsou něčím, oč bychom měli usilovat nejen v cyklistice, ale v celém životě. Jsem na tebe tak pyšný, kámo.“

List Daily Telegraph v pondělí podotkl, že zásluhou Thomase se pozice „opovrhovaného“ týmu Sky, ve které se britská stáj od počátku Tour ocitla, proměnila na romantické vyprávění o všemi oblíbeném jezdci, jenž se konečně dočkal na silnici velkého vítězství.

Rovněž Timesy velmi trefně upozorňují: „Pro spoustu lidí bude i nadále velmi obtížné věřit týmu Sky. Ale pochybovat o Thomasovi je mnohem složitější. Za jeho vývojem k titulu na Tour je usilovná práce v poslední dekádě.“

Ne, tento „PR tah“ Thomasem pochopitelně nemohl tým Sky naplánovat. Froome byl dle všech indicií skutečně lídrem týmu v úvodu Tour a Thomas jeho hlacním pomocníkem. Jenže Froome na to po obtížném Giru už neměl. Thomas byl v pravý čas připraven zaujmout jeho pozici, vypracovat si náskok a s pomocí silného týmu odolat útokům. Došlo k velké rošádě lídrů, která měla pro Sky ve všech směrech pozitivní dopad.

S tím novým žlutým dresem z Paříže se pro Gerainta Thomase rázem otevírá úplně nový svět. Takový, v němž byl definitivně povýšen do kategorie lídrů.

Až opět uplyne rok, na startu další Tour už nemusí na jeho dalším dresu zářit logo Sky. Stal se vysoce žádaným zbožím na cyklistické burze.

Teď si opravdu může vybírat.