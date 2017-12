KOMENTÁŘ: Jak uklidnit situaci v českém biatlonovém týmu?

POHLED: Kvůli slovní přestřelce vše nezboříme Očima Jiřího Hamzy, předsedy Českého svazu biatlonu Nikdo se v žádném případě nerozchází ani se rozcházet nebude. Ondra Rybář a Gábina Koukalová si vše vyříkají, o tom nemusíme diskutovat. Rozhodně není současná situace taková, že by ji společně nechtěli vyřešit.

Oba jsou silnými a výjimečnými osobnostmi. Kdyby takoví nebyli, nedostali by se ani jeden až tam, kam se dostali. Názorově pochopitelně občas mohou být v nesouladu, to je zcela logické. Také oni se nějakým způsobem vyvíjejí a jsou spolu už velmi dlouhou dobu. Je to podobné jako v manželství, chvilku si padáte kolem krku, chvilku ne.

Myslím, že to ve velmi krátkém čase vyřešíme. Rozebral jsem vše s týmem, rozeberu to i s Gábinou. A Gábina i Ondra Rybář se pak k tomu postaví po svém.

Mým úkolem je, aby jakékoliv nesoulady co nejrychleji zmizely ze světa, nejen v tomto případě. Od toho tady jsem, od toho jsem šéf svazu. Mám na starosti udržet jednotu a lidi spojovat, ne rozpojovat. To také byla vždy i naše devíza, že jsme jako svaz a český biatlon byli jednotní. Tak jsme měli postavenou naši strukturu a spousta jiných svazů nám ji záviděla.

Kvůli nějaké zcela zbytečné slovní přestřelce nebudeme teď bořit něco, co jsme budovali tolik let.