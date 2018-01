Klymčiwův stav se zlepšuje, ve čtvrtek jej ale čeká další operace

„Jedná se o malý zákrok. Ondrovi se do plíce dostala tekutina, což odhalilo dnešní vyšetření. Nesouvisí to s původním poraněním, ale mohlo k tomu dojít při operaci. Zavedou mu drén do plic,“ uvedla Klymčiwova manželka Tereza pro ČTK.

Klymčiw už je probuzený z umělého spánku, ale stále pod anestetiky. „Doufala jsem, že už ho přeloží na normální pokoj, ale to se prozatím odkládá. Musíme být trpěliví,“ napsala Tereza Klymčiw na sociální síti.

Dvaatřicetiletý závodník si v úvodu jubilejního 40. ročníku slavné rallye zlomil dva obratle a pohmoždil plíce, na kterých měl otok. Lékaři proto museli několikrát posunout plánovanou operaci. K zákroku se odhodlali až v sobotu, operace proběhla bez komplikací.