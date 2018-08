Snad pomohu Děčínu k mnoha výhrám, věří americká posila Carlson

„Dostal jsem kladné reference o městě a děčínském programu od svého agenta i od jiných hráčů. S trenérem Budínským jsem měl rozhovor a ukázalo se, že máme stejný pohled na styl basketbalu. Také vím, že jsou zde skvělí fanoušci, a samotné město je také krásné. Na angažmá se moc těším,“ nadšeně vyprávěl v rozhovoru pro klubový web Carlson, absolvent University of Northern Iowa.

Když Carlson své rodině oznámil, že bude hrát v Evropě, viděl nadšené reakce. „Všichni byli za mě rádi, ale zároveň mi říkali, jak jim budu většinu roku chybět. Budou mě ale jezdit navštěvovat a do Evropy se moc těší.“

Na evropský styl basketu se 201 centimetrů dlouhý pivot pečlivě připravoval. „Trénoval jsem s člověkem, který hrál v Evropě 10 let a je novým trenérem na univerzitě, kde jsem studoval. Ukázal mi některé drily a naučil mě rozdílná pravidla a schémata úspěšná v Evropě. Teď se musím ještě dostat do formy a dobře se připravit,“ plánuje hráč, jenž preferuje tvrdou hru pod košem i střelbu zdálky.

„Rád hraju obojí. Sleduji, kdo a jak mě brání, a podle toho se rozhoduji, jak raději útočit. Moje nejoblíbenější pozice je 4, tedy power forward,“ prozrazuje.

Děčín je vyhlášený svojí obranou, i to by mělo Carlsonovi sedět. „Působil jsem v týmu, kde byl kladen hlavní důraz na obranu, takže jsem byl nadšený, když jsem se tohle dověděl. Moc se těším na zaběhnutí do obrany. Říká se, že obrana vyhrává zápasy.“

V dresu Válečníků se Carlson potká s krajanem Autreyem, i to bude pro nováčka týmu výhoda. „Měli jsme na sebe číslo a mluvili jsme spolu několikrát už předtím, než jsem v Děčíně podepsal smlouvu. Hlavně abychom se poznali a také nasdíleli své pohledy na basketbal, co ve hře vyhledáváme a co máme rádi i mimo hřiště.“

Ve své premiérové sezoně v NBL chce Carlson pomoct Válečníkům zpátky do bojů o medaile. „S trenérem Budínským jsme mluvili o jeho systémech a o tom, jak můžeme společně pracovat, aby náš tým vyhrával zápasy. Doufám, že budu pomáhat týmu získávat co nejvíc vítězství,“ přeje si hráč, jehož oblíbenými týmy v NBA jsou Chicago Bulls a Minnesota Timberwolves. Z hráčů jsou jeho vzory Paul George a Kevin Love.

Do NBL Carlson naskočí 30. září, kdy tuzemská nejvyšší soutěž startuje. Válečníci ve své domácí premiéře vyzvou nováčka Hradec Králové.