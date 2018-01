Marný boj. Sjezdařka Křížová ztratila sponzory a v slzách ukončila kariéru

Už během minulé zimy zažívala těžké časy.



Poprvé od školních let trávila poslední týden před Vánocemi v rodném Zlíně. Na závody Světového poháru ve francouzském Val d´Isere totiž neměla peníze.

Sjezdařka Klára Křížová

I proto už tehdy hlásila: „Zvažuju ukončení kariéry. Strašně by mě to mrzelo, není to můj cíl, ale takhle se to dál dělat nedá.“

Finanční potíže řešila Klára Křížová od té doby, co začala jezdit mezi dospělými, v minulé sezoně ale celá situace vygradovala. „Dospělo to do stadia, kdy jsem musela říct dost. Abych odjela na závody a neměla na trenéra, servismana, to nejde. To je amatérismus a nefér vůči lidem, kteří se o mě starají,“ tvrdila.

V létě 2016 byla plná optimismu. Poprvé si najala osobního trenéra. S francouzským odborníkem Lionelem Financem pilovala techniku.

Věřila, že díky této změně prorazí do nejužší světové špičky.

Jenže už na konci prázdnin se začaly rýsovat problémy. Námluvy s novým sponzorem skončily krachem. „Jednali jsme od dubna, bavili se o podpisu smlouvy, ladili detaily. Člověk se trochu uklidní a najednou bylo září a peníze pořád nikde, neustále se to posouvalo. Nebyli jsme jediní, kdo naletěl,“ štvalo ji.

Končí i Pietiläová-Holmnerová Kromě Křížové ukončila kariéru po patnácti letech i švédská lyžařka Maria Pietiläová-Holmnerová, šestinásobná medailistka z mistrovství světa. Specialistka na technické disciplíny a bývalá soupeřka Šárky Strachové se rozloučila kvůli přetrvávajícím problémům se zády.

V plánovém rozpočtu na sezonu zela najednou obrovská díra.

Tu už se nepovedlo zacelit a tak Křížová vynechala celou minulou sezonu.

Přesto se nevzdala. Podstoupila operaci dutin a nosní přepážky, získala nového kouče Slovince Andreje Možinu, který trénoval olympijskou vítězku Tinu Mazeovou, také dva nové sponzory (jeden z nich ale odešel už v létě) a do závodů chtěla vstoupit s nově nabytou energií.

„Hrozně se těším. Jsem zvědavá, jak na tom budu. Všechno ukážou závody, cílem je bodovat ve Světovém poháru kolem dvacátého místa,“ přála si 28letá lyžařka.

To ještě doufala, že se popere i o místo na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Jenže pak přišel pád v tréninku v Nakisce, který odstartoval další trable.

V Lake Louise už nemohla jet ani sjezd. „I přes sebezapření jsem se rozhodla naskočit alespoň do superobřího slalomu, který však moji indispozici jen zhoršil,“ vykládala. Dojela tehdy na 43. místě.

Po návratu do Evropy přišla ještě jiná „jobovka“ - další sponzor odstoupil od dohody. „A tak jsem došla k závěru, že nemám dostatek finančních prostředků na to, abych mohla zaplatit náklady na trenéra, servismana a ostatní. Bez týmu a podmínek se tento sport na vrcholové úrovni dělat nedá,“ vykládala.

V osmadvaceti letech tak ukončila dcera bronzové medailistky ze Sarajeva 1984 Olgy Charvátové-Křížové sportovní kariéru. „Samozřejmě proběhlo i nemálo slz, ale nakonec jsem ráda za všechno, co mi lyžování přineslo, nebo naopak vzalo. Něco končí, ale něco nového začíná. Už teď se těším na další kroky,“ dodává.