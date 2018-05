Volejbalové Kladno opouští smečař Šulista, přichází nahrávač Habr

Zvětšit fotografii Útočí Jan Štokr z Liberce (vpravo), blokují ho Petr Šulista a Vladimír Sobotka z Kladna. | foto: ČTK

dnes 14:05

Volejbalový vicemistr Kladno přišlo o smečaře Petra Šulistu, který zamířil do Dukly Liberec. Naopak novou posilou středočeského týmu je bývalý reprezentant Filip Habr. Někdejší nahrávač Českých Budějovic, který loni zamířil do Ruska, se po sezoně v Jaroslavli rozhodl pro návrat do extraligy.

„Jaroslavl byl risk. Mančaft postoupil do nejvyšší soutěže, ale hráli jsme pod obrovským tlakem a sezona byla v křeči. Pro nikoho nebyla dobrá,“ řekl Habr pro vasekladno.cz. Měl i zahraniční nabídky, ale už nechtěl jít do podobné nejistoty jako v Rusku. „Českou extraligu znám a vím, do čeho jdu,“ doplnil. V kladenském dresu se pokusí zastoupit Američan Matthewa Westa, který míří nejspíše do ciziny. „V Kladně se dává dohromady tým, který pro soupeře může být neznámý, což může být naše výhoda,“ uvedl třicetiletý Habr.