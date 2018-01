Super-G v Kitzbühelu vyhrál Svindal, je to jeho třetí úspěch v sezoně

Kitzbühel (Rakousko)

Muži - superobří slalom: 1. Svindal 1:30,72, 2. Jansrud (oba Nor.) -0,50, 3. Mayer -0,56, 4. Reichelt (oba Rak.) -0,57, 5. Théaux (Fr.) -0,70, 6. Feuz (Švýc.) 0,83, 7. Fill (It.) -0,92, 8. Sander (Něm.) -1,13, 9. Giezendanner (Fr.) -1,21, 10. Kriechmayr (Rak.) -1,29, ...54. Hudec (ČR) -6,88.

Průběžné pořadí super-G (po 4 závodech): 1. Jansrud 260, 2. Svindal 214, 3. Kriechmayr 200, 4. Reichelt 186, 5. Franz (Rak.) 172, 6. Mayer 160.

Průběžné pořadí SP (po 23 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 974, 2. Kristoffersen (Nor.) 800, 3. Jansrud 639, 4. Svindal 634, 5. Pinturault (Fr.) 588, 6. Mayer 470, ...147. Berndt (ČR) 1.