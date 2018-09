Räikkönen má rekord formule 1, jenže stále neví, co bude dál

Nejdřív v sobotu s průměrem 263,588 km/h zajel nejrychlejší kolo v historii formule 1 a o víc než tři kilometry překonal 14 let starý rekord Rubense Barrichella.

Zároveň se v téměř 39 letech stal nejstarším vítězem kvalifikace za poslední čtvrtstoletí. Aby se pak v neděli jako pátý jezdec v dějinách posté ocitl na stupních vítězů.

Přesto to byl pro Kimiho Räikkönena víkend, který možná stvrdil jeho odchod z F1. Magazín Auto Bild tvrdí, že vedení Ferrari se už rozhodlo a parťákem Sebastiana Vettela v příští sezoně bude Charles Leclerc, doposud jezdec Sauberu. Brzy jedenadvacetiletý Monačan má prý už se stájí z Maranella uzavřen kontrakt.

Když před víkendem dostal Räikkönen otázku, kdy se dozvíme víc o jeho budoucnosti, jen řekl: „Nevím kdy, ale jednou se tak stane. Můžete očekávat cokoliv, protože během posledních let jsem pochopil, že je všechno možné.“

Je to tedy konec? „Vždy tady budou nějaké možnosti. Závisí to na tom, co chcete dělat. Jde o hodně věcí a uvidíme, co budoucnost přinese,“ uvedl poněkud tajemně v neděli.

Podle všeho o tom, zda Räikkönen zůstane v F1 i za rok, teď rozhodují právníci. Server Auto Motor und Sport tvrdí, že smlouvu s Leclercem podepsal už při červnovém závodě v Kanadě tehdejší prezident Ferrari Sergio Marchionne. Nezdály se mu Finovy výkony i to, že měl být nařčen ze sexuálního obtěžování. A podle Bildu Marchionne chtěl, aby Leclerc za rudý tým jel v srpnu ve Spa.

Jenže v červenci Marchionne náhle zemřel a nové vedení se snaží Leclercovu smlouvu a jeho nástup oddálit na rok 2020. Jednak mu ještě tolik nevěří, jednak je Räikkönen oblíbencem u fanoušků a stojí za ním i Sebastian Vettel.

Je tu sice varianta dát jezdce na rok do „učení“ k týmu Haas, ovšem každá mince má dvě strany, a tak je tu ale... Jezdcovým manažerem je Nicolas Todt, syn šéfa Mezinárodní automobilové federace FIA, a toho si Ferrari nechce rozhněvat.

Buď jak buď, jisté je, že odchodem Räikkönena (po sezoně mu vyprší kontrakt) by F1 ztratila ikonickou tvář. Zatímco totiž Vettel a Hamilton, dva velikáni, fanoušky rozdělují, protože mají zavilé příznivce i odpůrce, Fin je spojuje. Symbolický tak byl velký transparent, který se objevil v neděli v Monze: „Kimi for president.“

Může za to jeho nátura - je svůj, neukazuje emoce, jako by ho práce v F1 nudila. Kvůli znuděnému výrazu mu také přezdívají Iceman. Jenže v soukromí to umí roztočit. V sezoně 2007, která pro něj skončila mistrovským titulem, ho finští paparazzi vyfotili, jak v kostýmu gorily paří na jachtě.

Ve své nedávno vydané autobiografii zase přiznal, že v roce 2012 po druhém místě v Bahrajnu byl opilý šestnáct dní v kuse. Vystřízlivěl až před Velkou cenou Španělska, protože měl v Barceloně sponzorské povinnosti. A to je ještě „zázrak“, že na ně dorazil.

Teď před závodem v Monze stránky F1 zpovídaly oba jezdce Ferrari, kteří na jejich otázky měli odpovídat: Pravda, či lež. Když padl dotaz, jestli někdy předstírali nemoc, aby se vyhnuli reklamní akci, Räikkönen přiznal, že ano. Nic proti Leclercovi, ale nebude proti němu jen další šedou myší F1?