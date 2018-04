Smutná je opět celkově druhá v seriálu dálkových běhů Ski Classics

Čtyřiatřicetiletá členka týmu Lukáše Bauera Smutná se letos dílčího vítězství nedočkala, na druhé příčce doběhla pětkrát včetně únorové Jizerské padesátky. Čtyřikrát při této sérii nestačila na Johanssonovou Norgrenovou a před měsícem na Birkebeinerrennetu na bývalou mistryni světa Justynu Kowalczykovou z Polska.

„Bohužel mě zápěstí pořád bolelo a musela jsem trochu zvolnit. Když jsem jela volněji, zjistila jsem, že to tolik nebolí. A já chtěla dojet, nechtěla jsem poslední závod vzdát. Bylo to těžké hlavně psychicky, protože to bylo fakt peklo,“ uvedla Smutná v tiskové zprávě.

Celkové druhé místo ji těší. „To je super, i když jsem chtěla aspoň jeden závod vyhrát. To se mi sice nepodařilo, ale s celkovým umístěním panuje určitě spokojenost,“ dodala lyžařka, která v Levi obhajovala loňský triumf. V konečném hodnocení týmů přispěla členům Bauerovy sestavy ke čtvrtému místu.

Ve Finsku zvítězila s půlminutovým náskokem norská vytrvalkyně Astrid Slindová, Smutná na ni ztratila čtyři minuty. Posledním šampionem mezi muži v sezoně Ski Classics byl po těsném finiši Nor Andreas Nygaard. Nejlepší z Čechů doběhl na 25. místě Petr Novák, celkově skončil nejvýše dvaadvacátý Stanislav Řezáč.