Smutná, nebo Norgrenová? Jizerská 50 se těší na drama

Oba dvojnásobní vítězové z Bedřichova jsou na seznamu přihlášených společně s dalšími hvězdami světového dálkového lyžování.

Smutná na své první letošní vítězství v seriálu Ski Classics stále čeká. V posledních dvou závodech dojela druhá za svojí věčnou soupeřkou Brittou Johanssonovou Norgrenovou, letošní suverénkou.

„Druhé místo je hezké, ale trošku mě už ta Britta štve,“ přiznala Smutná v cíli běhu z Toblachu do Cortiny d’Ampezzo, v němž švédské závodníci podlehla ve finiši o čtyři desetiny sekundy. „Většinu závodu se schovává vzadu, vůbec nestřídá. Jenom když je sprint, tak si vyjede dopředu, vyhraje ho a zase se schová. Nepřijde mi to moc sportovní vůči ostatním, ale holt má takovou taktiku. Před sezonou řekla, že chce vyhrát všechny závody, tak se o to asi snaží za každou cenu,“ svěřila se jablonecká lyžařka.

Jednička Bauer Ski Teamu pod vedením bývalého reprezentanta Lukáše Bauera se netají tím, že Jizerská 50 je pro ni srdeční záležitostí. O to cennější by byla obhajoba loňského triumfu.

Velkou důležitost má Jizerská 50 i pro celý Bauerův tým, který je v seriálu Ski Classics nejlepší českou ekipou. „Pro mě a tým je to nejprestižnější závod. Kdybych si měl vybrat, kde v sezoně zajet nejlepší týmové výsledky, tak určitě na Jizerské 50,“ potvrdil Lukáš Bauer.



Sám se na start legendárního závodu postaví potřetí v kariéře. Loni dojel na 22. místě, při své premiéře v roce 2013 byl dokonce na stupních vítězů. „Jizerská 50 je vždycky výzva, já osobně ji beru jako legendu a největší závod u nás. Pro mě to svým způsobem byla i první příležitost seznámit se s dálkovými běhy. Jako junior jsem vyhrál závod na 25 km, v roce 2013 jsem byl v dresu týmu Coop druhý,“ vzpomíná Bauer.

V neděli by si v Bedřichově rád zajel letošní maximum v dálkovém seriálu. „Bylo by fajn, kdyby forma gradovala právě na Jizerce. Chtěl bych být kolem 20. místa.“

Kromě Kateřiny Smutné bude Bauerův tým v Bedřichově spoléhat na průběžně čtvrtého nejlepšího muže Ski Classics Ilju Černousova. „Oba dva budou bojovat o stupně vítězů,“ ujistil Lukáš Bauer.

V mužské kategorii bude k horkým favoritům patřit i lídr celkového pořadí Tord Asle Gjerdalen z Norska, který v letošní sezoně vyhrál tři závody. Vysoko ve výsledkové listině však může opět skončit trojnásobný vítěz Jizerské 50 Stanislav Řezáč. Čtyřiačtyřicetiletý závodník českého týmu Silvini Madshus dojel koncem ledna 16. na slavné italské Marcialonze a v Jizerských horách je doma. „Chci do desítky a být nejlepším Čechem, to by byl super výsledek,“ říká pevně jedna z legend závodu.

Závěrečnou přípravu Řezáč jako obvykle směroval do Ramsau pod Dachsteinem. „Po König Ludwig Laufu jsem zůstal čtyři dny v Seefeldu, ve výšce 1 200 metrů, to mi vyhovuje.“ Teď ladí formu na Horních Mísečkách.

Jizerská 50 je však hlavně masovým závodem určeným lyžařským nadšencům. Na většinu závodů se lze stále přihlásit. Registrace pokračují do naplnění kapacit až do soboty v čase 9–20 hodin v libereckém obchodním centru Nisa. Vyprodána je Jizerská 10 a Jizerská firemní Raul.