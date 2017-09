Běžkyně Smutná se přihlásila k obhajobě na Jizerské padesátce

Lyžování

Zvětšit fotografii Česká běžkyně na lyžích Kateřina Smutná na trati Jizerské padesátky. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 7:46

Nejúspěšnější česká běžkyně na lyžích posledních let Kateřina Smutná se připravuje na novou sezonu, ve které bude mimo jiné usilovat o třetí vítězství na Jizerské 50. Nově trénuje v barvách týmu olympijského medailisty Lukáše Bauera. „Je to pro mě příjemná změna, už jsem s Lukášem byla týden v Jeseníkách a bylo to bezva,“ řekla Smutná.

Po několika týdnech se vrátila domů do Jablonce, kde ji čeká další část přípravy. Tu zakončí příští víkend na Ještědu, kde se koná mistrovství republiky na kolečkových lyžích. „Bude to pro mě ostrý test, dlouho jsem závod nejela. Nedávno se mi jeden zahraniční zrušil, protože byl paradoxně sníh a my měli jet na kolečkových lyžích,“ vysvětluje žena, která patří k absolutní světové špičce v dálkových bězích. Mnohem důležitější závod ji na Liberecku čeká v únoru, kdy se na Jizerské magistrále postaví světové konkurenci při 51. ročníku Jizerské 50. „Jsem tam doma, bude to pro mě jako každý rok speciální. Tlak ale necítím, ráda se o obhajobu vítězství přihlásím,“ říká čerstvě přihlášená Smutná. Co pro českou reprezentantku znamená přestup do týmu Lukáše Bauera? „Po osobní stránce se toho tolik nezměnilo, společně jsme zatím zvládli týden v Jeseníkách, jinak jsem se připravovala se svým trenérem a přítelem v jedné osobě na Sardinii a v Livignu. Teď jsem na dva týdny v Jablonci, jinak bydlíme v Rakousku,“ vysvětluje. Jak vnímá to, že se Lukáš Bauer postaví proti ní na Jizerské 50 do jedné stopy? „Proti sobě úplně nepojedeme,“ směje a hned dodává. „Jizerka je úžasný závod, hlavně pro nás Čechy má obrovské kouzlo. Každý, kdo může, chce na ni vyrazit. Náš tým není výjimkou. Už se moc těším, trasy znám ze svého dospívání.“ Jizerská 50 se pojede o víkendu 16. - 18. února 2018. Do konce září se mohou účastníci přihlásit za nejlevnější startovné. „Pokud chtějí běžci ušetřit za registraci, nyní mají možnost, do soboty 30. září bude na všechny závody za nižší cenu,“ upozorňuje David Douša z organizačního týmu závodu. Při registraci je navíc možné zajistit si pojištění, které kryje riziko nedostatku sněhu v Jizerských horách.