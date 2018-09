Tenisová dělnice Siniaková narazila. Vzletných snů se ale nevzdává

dnes 4:25

New York (Od našeho zpravodaje) - Po US Open by tenistka Kateřina Siniaková mohla dosáhnout na úžasnou metu. Plavovláska z Hradce Králové už ve svých prvních grandslamových rozhovorech vyhlašovala, že se chce stát světovou jedničkou. A ono se to skutečně brzy může povést. I když...