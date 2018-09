Útěk z mečbolu. Siniaková utloukla světovou čtyřku: Vím, že na to mám

Vypadá, že by snad raději překousla pásku, než aby vypustila jediný míč. S tenisem se raduje se i trpí. Právě tahle zarputilost dovedla nadanou Češku k mimořádnému výkonu.

Francouzka Garciaová, obhájkyně titulu na nabité akci Premier 5 ve Wu-chanu, už podávala na vítězství. Jenže mečbol neproměnila - a následně musela v obou tie breacích sklonit hlavu. V Číně už pomalu odbíjela půlnoc, když šťastná Siniaková po tříhodinové řeži povídala: „Je to pro mě velké vítězství. A taky hodně vybojované. Navíc jsem předvedla dobrý tenis.“

Noční směnu si zopakuje i ve středu. Příští soupeřka: bývalá světová jednička a grandslamová šampionka Garbiňe Muguruzaová.

Letos už jste zdolala třeba Šarapovovou nebo Azarenkovou. Je tohle ještě víc?

Každý hráč si prožije spoustu zápasů, které si zapamatuje. Někdy tam nemusí být ani velké jméno, stačí, když se vám třeba nedaří a vydřete si to. Dobře si vzpomínám na svoje první vítězství proti hráčce Top 10, Petkovičovou jsem porazila v Birminghamu taky 7:6 ve třetím, to pro mě byl hodně významný zápas. Šarapovová možná není v top formě, ale pro mě to bylo velké vítězství, totéž Azarenková i dnešní duel. Hodně si toho vážím.

Vypadalo to, že zkrátka odmítáte prohrát.

Snažila jsem se bojovat od začátku do konce a ukázat svůj nejlepší tenis. Docela se mi to dařilo (úsměv). Určitě mi tu pomohla kvalifikace, zažila jsem pár vítězných zápasů, což mi dodalo sebevědomí. Hraju dobře i s těžšími soupeřkami. Myslím, že na to mám. Chce to pořád makat dál.

Co prožívá hráčka, který zrovna odvrací mečbol?

Určitě to bylo blízko, cítila jsem to. Ale hraje se o každý bod a dokud rozhodčí neřekne „game, set, match“, tak není konec. Najednou jsem byla nanovo v zápase. Vyplatilo se!

V koncovce třetí sady jste už byla dva míčky od triumfu…

Musím říct, že jsem si věřila, že už to doservíruju. Ona ale zahrála ten game (Siniaková vedla 5:4 a stav byl 30:30) slušně. Bylo to hodně nervózní, nahoru dolů. Chvíli jsem měla výpadek v servisu, dokázala jsem se dostat zpátky. Cením si, jak jsem to otočila.

Věříte si i proti Muguruzaové?

Určitě je to těžká soupeřka. Skvělá hráčka, pořád se drží mezi nejlepšími. Je možné, že tam od ní bude ještě víc aktivity, ona i Garciaová jsou agresivní hráčky, snaží se vyhrát míč. Budu se muset soustředit se na svůj tenis, na každý balon. Myslím, že na to mám. Když předvedu nejlepší výkon, určitě můžu vyhrát.