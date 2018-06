Už netrénuje, a tak rychlobruslařce Novotné ve finiši chyběly síly

„Už vážně netrénuji, už to není takové, jako když jsem byla profesionální atletka. To mi to jezdilo jinak,“ usmála se 33letá Kateřina Novotná, která se věnovala také rychlobruslení.

V Ostravě už jednou na kolečkových bruslích i vyhrála.

„Letos to byl celkem pěkný závod, jelo se mi dobře, ale na ten finiš s těmi holkami už nemám. Nemám na to natrénováno,“ prohlásila Novotná.

Do posledního kola jste jela ve vedoucí skupině, že?

Půl kola před koncem to roztáhla Andrea (Kadlecová). Snažila jsem se trochu šetřit na ten závěr, ale bohužel, ve finiši jsem nestačila.

Co vás přesvědčilo, že jste do ostravského závodu šla?

Přece jen když člověk ten sport dělá dvacet let, tak je moc těžké skončit. Na ledě už nezávodím, ale pořád si tak nějak nechávám kolečkové brusle. Jezdím pro radost, ale stále se snažím i nějaký závod vyhrát. V Ostravě ale byla velká konkurence.

Takže se short trackem i rychlobruslením jste nadobro skončila?

Svou kariéru na ledě jsem ukončila v lednu. Začala jsem ale trénovat slovenskou shorttrackovou reprezentaci, takže jsem víceméně na Slovensku. Nemám už tolik prostoru na vlastní trénink. Někdy se při trénování proběhnu, svezu, ale už to není ono.

Mohla byste nyní naplno přejít na inline brusle?

To úplně ne. Před Ostravou jsem vůbec nevěděla, jak na tom budu. Pořád ale ve mně něco je po těch letech bruslení. Uvidím, jak na tom budu příští rok. Už teď jsem si myslela, že budu jezdit lépe, ale opravdu prostor na pořádnou přípravu nemám. Letos jsem najezdila na kolečkových bruslích takových dvě stě padesát kilometrů, což je málo. To nestačí.

Jak těžké pro vás bylo střídat led s asfaltem?

Úplný bruslařský základ je stejný. Jen ostravský závod je maraton, trvá hodinu, zatímco v short tracku jezdíte minutu až dvě a půl. V tom je velký rozdíl. Jinak to jsou detaily, nehledě na to, že vlastnosti bruslí na ledu jsou jiné než koleček na asfaltu. Na inline je potřeba vytrvalost, ale tu v sobě mám. Musím však trénovat, abych příště lépe zvládla finiš.