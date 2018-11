Naražená ruka? Vypadl mi prst z kloubu a otekl, líčila Elhotová

Z Bourges měla respekt.

Předem upozorňovala na precizní obranu Francouzek i na kvality Marine Johannesové, nebezpečné trojkařky.

Elhotová právem očekávala vyrovnaný zápas. A doufala ve vítězný konec. K vidění bylo obojí. Pražanky opakovaně prohrávaly, musely dotahovat a houževnaté soupeřky zlomily až ve čtvrté čtvrtině.

Co ovšem domácí kapitánku ani nenapadlo, bylo 88 bodů, které se svými parťačkami proti Bourges nasází. „Proti francouzskému týmu mi to přijde jako rarita," přiznala. Sama se na této žni podílela 18 body.



Nezabrzdilo ji ani zranění na střelecké ruce.

Co vaše ruka? Trenérka Hejková říkala, že ji máte naraženou.

Trochu mi vypadl prst z kloubu, nateklo mi to. Radši pojedu na rentgen. Ten prst mám už takový obouchaný, omlácený.

Při střelbě vám zranění nevadilo?

Nepřišlo mi, že by mě to nějak omezovalo. Uvidíme příště. Myslím si, že mám jen natažené vazy.



Se zdravotní indispozicí hrála i Alyssa Thomasová, i tak byla s 22 body vaší nejlepší střelkyní.

Dva dny netrénovala a proti Bourges nastoupila s trhlinou ve svalu. Nevím, jak byla velká, ale svalové zranění je vždy nepříjemné. Už jenom to, že netrénovala a stejně se dokázala takhle namotivovat, je neuvěřitelné. Asi jí pomohlo, že si odpočinula. Nebylo na ní vůbec nic znát. Herní styl Alyssy, kdy dokáže předriblovat celé hřiště a ještě zakončit, to je pro mě síla.



Trenérčiny obavy Co je Elhotové? „Bojím se o ruku Čaki Elhotové,“ přiznala Natália Hejková, trenérka USK. „Narazila si jí a mám strach, aby tam tam nebyla ruptura, to by bylo velmi nepříjemné,“ vyjádřila obavy z možné zlomeniny.

Mimořádným kouskem se blýskla Teja Oblaková, dala trojku přes půl hřiště.

To jsou ty střely, kdy na tím nepřemýšlíte a hodíte míč směr koš. Občas to vyjde, bylo to skvělé zakončení zápasu. Teja asi nečekala, že se trefí. Z jejího prvního výrazu mi přišlo, že ještě zkoumá, zda její hod vůbec platí. Je fajn, že se jí to povedlo, každý bod se počítá.

A že jich bylo proti Bourges hodně. Čím to?

Jak říkám, podle mě je to s francouzským týmem rarita. Očekávaly jsme tvrdou obranu. Ta také přišla, rozhodčí i docela pouštěli fauly. Z útoku mám radost. Dříve jsme se ve druhé půlce zápasu většinou na útočení už nedokázaly tolik soustředit a nehrály jsme správně. Teď nám to ale jde, rozehrávačka si vše umí ukočírovat, všichni hrají to, co mají.

Tři zápasy, tři výhry. Zatím v Eurolize záříte. Kde ale jsou ještě rezervy?Vždy to může být lepší. Obranu musíme vypilovat, potřebujeme se vyvarovat velkých chyb v defenzívě, kdy zůstane pod košem vysoká hráčka sama. Chybujeme i v rotaci. Každopádně mít po třech zápasech tři výhry je skvělé, asi to nikdo nečekal. To naše týmové pojetí se projevuje, všechny se držíme pokynů.