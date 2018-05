Katastrofa! Smutnil po Velké ceně Monaka Carlos Sainz

Carlos Sainz po slušné kvalifikaci startoval z osmého místa, ale brzo cítil, že má problém. Jeho vůz renault extrémně rychle „požíral“ pneumatiky. Proto zajel k mechanikům již v 15. kole a nechal si nasadit na ráfky druhou nejměkčí směs. To se nemělo stát, s tvrdšími gumami by se možná ke konci závodu tak netrápil. Možná by byl lepší než desátý. Sám to po závodě označil za velkou chybu.

„Jeden bod z Monaka je pro mě hodně hořký,“ prohlásil. „Závod byl pro mě jedna velká katastrofa. Ačkoliv jsem se snažil pneumatiky maximálně šetřit, ty přední odcházely strašně rychle. Nevíme proč a v nejbližších dnech se budeme snažit přijít celé věci na kloub. Každopádně nasadit na auto v patnáctém kole „ultrasofty“ bylo špatné rozhodnutí.“

Carlos Sainz dokončil závod dvě příčky za svým týmovým kolegou Nickem Hülkenbergem, který žádné zásadnější problémy s pneumatikami neměl. Toho musel Sainz na příkaz týmu pustit na dráhu před sebe. „Myslel jsem, že závod je už ztracený. Gumy strašně rychle odcházely. Prioritou pro tým bylo získat víc bodů než McLaren, což se nakonec podařilo, ale pro mě to bylo jako špatný vtip, co se dělo na trati,“ popisoval mladý španělský pilot.

Jak vidí Sainz kontroverzní moment závodu, kdy ho předjel Max Verstappen na hranici pravidel? Nizozemec byl všemi čtyřmi koly na bílo-červené čáře, vypadalo to, že si zkrátil trať. Až sportovní komisaři rozhodli, že tomu tak nebylo. To ale jezdec Renaultu vůbec neřešil.

„O to se nestarám. Byl mnohem rychlejší než já a jestli mě předjel a byl přitom mimo závodní dráhu, nijak neřeším.“