Kopecký zakončil sezonu druhým místem. I tak měl radost

Na Katalánské rally obsadil český jezdec továrního týmu Škoda Motorsport ve své třídě druhé místo za týmovým kolegou Kallem Rovanperou. Na osmnáctiletý talent z Finska ztratil 8,5 vteřiny.

„Nemusíme být pořád první Jsme spokojení,“ s nadhledem komentoval soutěž Kopecký, který ve vítězství proměnil všech předchozích jedenáct startů v sezoně - šest v Česku a pět ve WRC2.

Jak hodnotíte svůj výkon na poslední soutěži v sezoně?

Na vystoupení ve Španělsku určitě najdu pozitiva. Pořád jde o skvělý výsledek. Před startem bych při pohledu do startovní listiny a s ohledem na obrovskou konkurenci bral jakékoliv umístění na stupních vítězů. A dojeli jsme druzí. Rychlejší byl akorát týmový kolega, tudíž Škoda má dvě nejvyšší pozice, což je důležité. Mně se především líbila šotolina, protože na té jsme tady v minulosti ztráceli mnohem více. Když to porovnám s dalším týmovým kolegou Pontusem Tidemandem, kolik ztrácel v minulé soutěži v Anglii na Kalleho, tak jsme na tom podle mého soudu lépe. To mě mile překvapilo. Na asfaltu nás stála hodně času moje špatná volba pneumatik.

Přesto. Nemrzí vás, že od dokonalé sezony vás dělilo pouhých 8,5 vteřiny?

Ne. Život běží dál. Jsou tady úplně jiné priority. Jsme spokojení. Zdá se to jako malý rozdíl, ale závodilo se o desetinky a 8,5 vteřiny je hodně velký odstup.

Manko nešlo smazat?

Zkoušeli jsme to. V první nedělní sekci jsme něco smazali a ztráceli 13,9 vteřiny. Před druhými průjezdy jsme změnili nastavení, které bylo dobré na poslední vložku, ale ne na tu předposlední. Byly tam rozdílné povrchy. Kompromis nebyl ideální. Kalle si pozici hlídal.

Titul jste měl jistý už před startem, takže jste se nemusel hnát za body. Jak se vám jelo s pocitem, že už o nic nejde?

Snažili jsme se užít si soutěž, ale ne za každou cenu. Nechtěl jsem jet na hraně. Mám dost zkušeností, abych věděl, jak jet. Nikdy nejedu buď to vyjde, nebo ne. V poslední erzetě jsme se svezli krásně, vystupujeme s dobrým pocitem.

Rovanperä oslavil osmnáctiny před necelých měsícem, přesto vyhrál druhou soutěž WRC2 v řadě a celkově skončil bronzový. Co říkáte na jeho vzestup?

Takový kluk se rodí jednou za sto let. Od dětství nedělá nic jiného, jenom sedí za různými volanty. Má ideální podmínky, umí je zužitkovat. V tom je na svůj věk výjimečný.

Jak vás zaujal výkon vítězného Sébastiena Loeba, který ovládl světovou soutěž po pětileté přestávce?

Ukázal, že jeho zkušenosti jsou nenahraditelné. Je to šampion šampionů.

Zatímco vy už jste jistý mistr světa, o absolutním šampionu rozhodne až poslední rally v Austrálii. Koho favorizujete?

Kvůli Milanu Poláčkovi bych to přál Ogierovi (je to jeho šéfinženýr). Pracoval se mnou dva roky, je to bezvadný kluk a perfektní inženýr. Vypracoval se hodně vysoko.