S návratem jsem spokojený, hlásí karvinský Chudoba. Až na zranění

Do sestavy se vrátil až minulý týden v osmém kole doma proti Zubří (30:23). „Už jsem hrál i domácí pohár v Polance, ale až teď si mohu říct, že jsem zpátky,“ prohlásil.

Tvrdí, že by pro něj neměl být problém zabydlet se v sestavě. „V Považské Bystrici jsem také hrával na spojce, mám s tím už několik let zkušenost. Řekl bych, že jsem do týmu rychle zapadl.“

Dodává, že mu vyhovuje i karvinský styl, kdy trenér Marek Michalisko v útoku hodně sází na hru bez brankáře se sedmi hráči v poli. „Jde o rychlý přechod do útoku. S návratem jsem spokojený.“

Samozřejmě až na to zranění. Leč doufá, že nyní už bude vše v pořádku a naplno si zahraje českou extraligu. „Ta je vyrovnanější než slovenská. Každý zápas musíte hrát naplno, protože když dva nezvládnete, najednou jste v tabulce úplně někde jinde,“ uvedl. „Tady třeba i předposlední tým dokáže potrápit ty z nejvyšších příček. Na Slovensku jsou tři čtyři silnější celky a Prešov, který je někde jinde.“

Radim Chudoba připomněl, že na návrat do Karviné kývl ještě dříve než Baník získal mistrovský titul.

„Byli jsme v kontaktu už delší dobu, týmu chyběl levák,“ podotkl. „A jsem moc rád, že tady mohu být, protože v klubu to je teď nastavené na hodně dobré úrovni, vše se zvedlo.“

Oceňuje, že Karvinští drží tradici, že sázejí na vlastní odchovance. „To se mi moc líbí. Když to srovnám s nejlepším slovenským klubem Prešovem, tak je to velký rozdíl. Ale je to dané i tím, že Prešovští chtějí hrát evropské poháry a zřejmě mají i více peněz na to, aby mohli mít tak kvalitní hráče.“

Za tři sezony, kdy v Karviné nebyl, se kádr proměnil. „A hodně,“ upozornil Radim Chudoba. „Z tehdejšího týmu zbyli Mára Monczka a Honza Užek. Ale zase se vrátili Nemo a Brunek (Marjanovič a Brůna), kteří dodali zkušenosti a systém. Vhodně se mužstvo doplnilo mladými a přišly i výsledky.“

Karvinští se coby obhájci titulu drží v čele extraligy. V sobotu je od 18.00 čeká duel v Brně.

„Navázat na minulou sezonu není snadné. Bude složitá, dlouhá, těžká, ale my musíme jít jednoznačně za svým cílem. Chceme titul obhájit, ale bude to náročné, protože proti mistrovi se chce každý vytáhnout,“ prohlásil Chudoba.

Kromě toho Karvinští hrají i Pohár EHF, v jehož třetím kole příští týden v neděli přivítají maďarský Balatonfüred. „V evropských pohárech jsme startovali i s Považskou Bystricí, ale doma je to vždy něco specifického. Už jsem s Karvinou zažil pohárové souboje s Mariborem a Flensburgem, ale to jsme prohráli.“