Karvinští házenkáři zkusí v Lovosicích urvat postupovou výhru

Karvinští v sobotu a případně v neděli od 17 hodin nastoupí na hřišti soupeře. „A tam to bude ještě náročnější než doma. Pokusíme se jeden zápas urvat,“ uvedl Michalisko.

Přesto Karviná může jít do nadcházejících duelů hodně sebevědomě, jelikož s Lovosicemi v této sezoně ani jeden z pěti dosavadních duelů neprohrála.

„Je to sice pravda, ale rozhodně to neznamená, že šestý zápas vyhrajeme,“ upozornil Michalisko. „Navíc soupeř se na nějakou bilanci nedívá, i když v hlavách některých hráčů to být může. My na to nemyslíme.“

Sérii vrátíme do Karviné, věří házenkáři Lovosic Stačí jedna prohra a zlatý sen je fuč. Házenkáři Lovosic musejí odvracet dva mečboly svého semifinálového soka Karviné, černé myšlenky si ale nepřipouštějí. Dál věří v postup do extraligového finále. „Určitě budeme pod tlakem, ale těžké jsme si to udělali sami. Když budeme hrát jako u nich, tak to můžeme doma urvat a vrátit se do Karviné!“ burcuje na klubovém webu lovosická spojka Jiří Bouček. V hale Chemik se bude hrát určitě dnes v 17 hodin, pokud Lovci zvítězí, pak i v neděli ve stejný čas. „Chceme vyhrát i pro fanoušky a donutit Karvinou, aby u nás musela minimálně přespat. Myslím, že si to někteří ze soupeřových hráčů zaslouží, aby si užili Lovosice i v neděli,“ rýpl si Jan Landa, spojka Lovců. Tým se nesesype z toho, že je pod tlakem, věří gólman Artur Adamík. „Já pod tlakem nejsem, zápasy si užívám. Máme zkušený tým, určitě se s tím vyrovnáme. Už jsme si jednou dokázali, že umíme i nepříznivý vývoj zvrátit a rozhodující utkání na půdě soupeře vyhrát,“ připomněl brankář semifinálové drama s Brnem z roku 2015. Ač Lovci po dvou zápasech ztráceli 0:2, doma vyrovnali a v Brně pak urvali finále. Bude se historie opakovat?



Jiří Bouček, lovosická spojka, připomněl, že z těch minulých pěti vzájemných duelů byly dvě remízy. „Takže to jsme neprohráli,“ usmál se. „Play off je úplně jiná soutěž. Doufám, že se dá do pořádku Motl a doma na ně vletíme.“

Nejlepší extraligový střelec Jiří Motl si ve druhém střetnutí v Karviné natáhl zadní stehenní sval a nedohrál. „Bude to těžké, ale doma nás požene plná hala a my chceme do finále,“ dodal Bouček.

„Ty zápasy nejsou líbivé, jsou na krev,“ řekl karvinský Michal Brůna. „Jsem rád, že doma jsme oba zvládli. Přitom nejsme favority, když se podíváte na složení obou mužstev. Udrželi jsme ale neporazitelnost v play off a teď zkusíme v Lovosicích rozhodnout.“

Karvinský brankář Nemanja Marjanovič rovněž tvrdí, že jsou Lovosice stále favoritem. „My musíme být pořád na zemi a jít dál zápas od zápasu. Teď už ale aspoň máme jistotu pátého utkání doma.“

Hned však upozornil, že rozhodně nechtějí dopadnout jako Lovosice loni. S nimi se Karvinští rovněž utkali v play off a po dvou prohrách venku doma dvakrát vyhráli. Lovosičtí tehdy rozhodli až v pátém střetnutí doma.

Házenkáři Karviné si před dalšími semifinálovými souboji přejí zlepšit koncovku. „V ní jsme se trápili hlavně v prvním poločase druhého utkání. To jsme z Artura (brankáře Adamíka) udělali hvězdu. Ale nás zase drží Nemo (brankář Marjanovič), který v neděli dostal jen osmnáct branek, což je skvělý výsledek gólmana i obrany. A z toho dva byly, když jsme hráli bez brankáře,“ řekl trenér Michalisko.

„Na skóre se teď nedívám,“ řekl Marjanovič. „V play off je důležité, zda je to výhra, nebo ne. A není to ani pěkná házená. Je to boj.“