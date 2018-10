Souboj bratrů Brůnů skončil smírně, Kopřivnice s Karvinou remizovali

„S bráchou jsme se na hřišti moc nepotkali, ale bylo to vyhecované a hecovali jsme se i bokem,“ přiznal kopřivnický Rostislav Brůna.

„Jednou chtěl vystřelit kolem mě, ale jak jsem bafl, tak mu balon letěl metr vedle branky...“ usmál se karvinský Michal Brůna. „Kecy v kleci...“ namítl jeho bratr.

Michal reklamoval i Rostislavův zákrok na jeho spoluhráče. „Stáhl ho k zemi, tak jsem na to rozhodčího upozornil.“ Co na to Rostislav? „Oni pořád padali.“

Přece jen se bratři na něčem shodli – oba mají na dresech číslo tři. „Trojku nosil táta, takže jsme ji zdědili,“ uvedl Michal.

Potomci slavného házenkářského rodu proti sobě nastoupili podruhé v životě. Poprvé to bylo před čtrnácti lety, kdy Rostislav hrál za Karvinou a Michal za Frýdek-Místek, který tehdy zvítězil.

„Brácha bude muset s Kopřivnicí vyhrát příště v Karviné, jinak bude pořád za mnou,“ usmál se Michal Brůna.

Hráli vůbec někdy spolu?

„Jednu sezonu v Karviné, když jsem přišel z dorostu,“ připomněl Rostislav.

Karvinský Brůna před utkáním přiznal, že ani moc neví, jak jeho mladší bratr, který se před sezonou vrátil do extraligy z Německa, hraje. „V Česku se sledujeme, ale neviděl jsem, jak si vedl v zahraničí, protože všechny jejich zápasy na internetu nedávali. Ale hraje dobře. Ten zápas se mu povedl, i když mu nepískli dva průrazy,“ podotkl Michal Brůna. „No, nevím... Ale průrazy to nebyly. Rozhodčí to dobře odpískali jako sedmičky,“ prohlásil Rostislav.

Derby po vzájemné potyčce nedohráli domácí Hardt a karvinský Piatek. „Utkání bylo opravdu hodně vypjaté, místy nervózní. Navíc Kopřivnici se daří, je nahoře (čtvrtá a Karviná třetí shodně se sedmi body – pozn. red.), takže šlo o hodně. Bylo to psychicky i fyzicky náročné,“ řekl Michal Brůna, který dal čtyři branky.

Jeho bratr se trefil třikrát.

Kopřivničtí nevyhráli, byť většinu zápasu vedli. „Nedali jsme nějaké šance a v závěru hosté vstřelili tři čtyři góly za sebou a srovnali těsně před koncem,“ uvedl Rostislav Brůna. O tom, že by při svém návratu domů zamířil za bratrem do Karviné, neuvažoval. „Nepřemýšlel jsem ani nad tím, že bych ještě hrál extraligu. Až na konci sezony jsem dostal kontakt na Kopřivnici. Bydlím ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, což je blízko, takže i to sehrálo svou roli.“