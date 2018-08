Karvinské házenkáře v přípravě prověří protivníci z Balkánu

Karvinští se střetnou s chorvatskými celky z nejvyšších dvou soutěží a mistrem Bosny a Hercegoviny HRK Izviđač.

„Chorvatské kluby jsou na takové úrovni, že i když budeme hrát s týmem z nižší soutěže, má svou kvalitu,“ upozornil Michalisko. „A pak, potřebujeme, aby hráli všichni naši kluci.“

5 přípravných duelů v 7 dnech odehrají karvinští házenkáři na soustředění v Chorvatsku

Byť se Karvinští po devíti letech vracejí do evropských pohárů, mužstvo posílily jen spojky: Ivan Stojanovič ze Srbska, který hrál za bosenský Vogosca Poljine Hills, a Radim Chudoba, jenž se vrátil z Považské Bystrice.

„Tým máme uzavřený, dále ho doplňovat nebudeme,“ řekl karvinský prezident Roman Mucha.

Bude to stačit?

„Bude,“ je přesvědčený šéf klubu. „Máme silnější kádr než před minulou sezonou, i když nám odešli bratři Mlotkové.“

Mucha připustil, že uvažovali ještě o příchodu nějakého pivota. „Ale Honza Užek se dal zdravotně do pořádku. Řekl bych, že je momentálně v životní formě, našlapaný, že má na reprezentaci. Dohromady se dal i Polák Tymoteusz Piątek.“

Marek Michalisko podotkl, že hodně hrají kluci, kteří loni byli v kádru teprve prvním a druhým rokem, jako Matěj Nantl, Dominik Solák a Jan Plaček. „A více prostoru v bráně teď dostává i Petr Mokroš. To jsou všechno kluci, kteří potřebují hrát,“ uvedl Michalisko.

A jak vidí obě posily?

„Zapracovávají se do systému,“ odpověděl kouč. Dodal, že především Ivanu Stojanovičovi aklimatizace chvíli trvala, jelikož nebyl zvyklý na takovou fyzickou přípravu. „Ale to se srovná. Byl trochu unavený, měl i natažený sval, takže první přípravné utkání nehrál. Musí si vše sednout, musí se zapojit do systému, jelikož byl zvyklý na trochu jiný, ale kvalitu má. Věřím, že se brzy do toho dostane jak v obraně, tak v útoku.“

Karvinští se v přípravě zatím utkali jen s polskými protivníky – se Zabrze hráli doma 28:23 a venku 35:37 a porazili Piekary 29:20.

Extraliga startuje 7. září, kdy Frýdek-Místek hraje v Novém Veselí. Den nato Kopřivnice hostí Plzeň a Karviná nastoupí v Jičíně.