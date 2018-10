Karvinský pivot Užek: Na Prolet jsme byli skvěle připravení

Jan Užek je stejně jako karvinský trenér Marek Michalisko přesvědčený, že Karvinským ve druhém kvalifikačním kole Poháru EHF s Proletem Skopje výrazně pomohlo, že do útoku často chodili v sedmi hráčích, bez brankáře.

„Řekl bych, že na takovou hru nejsou zvyklí jako my tady ve střední a západní Evropě,“ podotkl pětadvacetiletý Jan Užek. „Musím říct, že jsme se na soupeře opravdu dobře připravili, měli jsme je podrobně přečtené.“

První utkání bylo do padesáté minuty vyrovnané, druhé jste jasně vyhráli. V čem byly ty zápasy jiné?

Ten sobotní byl nervóznější, protože většina z nás hrála poprvé takový významný zápas v evropských pohárech. Až v závěru svými zákroky rozhodl Petr Mokroš (brankář Karviné – pozn. red.) a my proměnili šance v útoku. Od takové padesáté druhé minuty se utkání zlomilo v náš prospěch. V neděli bylo důležité, že jsme si brzo vytvořili náskok.

Jak moc vám pomohlo, že jste oba duely odehráli doma?

To bylo super, že s tím Makedonci souhlasili. Naši fanoušci jsou výborní v lize a předvedli to i oba dny v poháru. Kulisa byla výborná, plná hala. To jsme chtěli.

Překvapilo vás, že Makedonci v tom druhém utkání příliš nevzdorovali a hodně brzy jste rozhodli?

V neděli sice působili takovým odevzdaným dojmem, ale trenér nás výborně připravil, měli jsme je načtené, věděli jsme, co každý jejich hráč dělá.

A nepodcenili vás?

Nevím. Možná trochu v sobotu.

Projevila se ta sobotní výhra i v tom, že jste v tom druhém střetnutí už také v reálu poznali, co od nich máte čekat?

V klidu jsme však hrát nemohli. Klidnější jsme byli až v poločase, kdy jsme vedli o jedenáct gólů. Důležité bylo, že jsme celou dobu vedli. To se soupeři hrálo špatně, když tolik ztrácel.

Přemýšlíte o dalším soupeři, jehož vám přidělí dnešní los ve Vídni?

Díval jsem se, jaké mančafty bychom mohli dostat. A vybírat si nemůžeme. Je tam špička německé ligy, francouzské, polské. Nevím. Bude to svátek, a ještě větší než tomu bylo nyní s Proletem. Moc se na další zápasy těšíme.

Teď musíte přepnout na extraligu. Zítra od 20.15 hostíte Plzeň.

Bude to těžký zápas. Plzeň má výbornou formu, ale my potřebujeme doma získat všechny body.

Jak vidíte vaši, tedy karvinskou formu?

Přece jen po minulé sezoně přišli nějací noví hráči, ale zranil se nám Radim Chudoba, který je na pravé straně stěžejní hráč. Sice se zlepšujeme, ale nejdůležitější bude, jakou formu budeme mít na jaře.