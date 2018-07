Mistr světa Warholm absolvuje na ME v Berlíně čtvrtkařský double

Do Berlína přijede dvaadvacetiletý bývalý desetibojař coby suverénní lídr překážkářských tabulek (47,65) a šestý muž z hladké čtvrtky (45,14). To mu zaručí úsporu sil, protože v obou případech bude díky pořadí do 12. místa v žebříčku nasazen přímo do semifinále. Čekají jej tak maximálně čtyři běhy, v Bydhošti jich absolvoval ve čtyřech dnech šest.

V norské výpravě absolvují double i bratři Ingebrigtsenové. Poprvé budou na jednom šampionátu všichni tři - Filip, Henrik i Jakob - a všichni jsou přihlášeni do závodů na 1500 a 5000 metrů. Filip s Henrikem budou na patnáctistovce obhajovat zlato a stříbro z minulého ME v Barceloně, navíc první z nich vede evropské tabulky na 1500 a druhý na 5000 metrů.

Teprve sedmnáctiletý Jakob bude v Berlíně na startu jako čerstvý evropský juniorský rekordman a medailista z obou tratí z nedávného MSJ v Tampere. V tabulkách na 1500 metrů je druhý před Britem Chrisem O’Harem a českým rekordmanem Jakubem Holušou.