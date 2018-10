Dvě výhry od sedánku tenisové šlechty. Mám slušnou šanci, ví Plíšková

Singapur, dějiště Turnaje mistryň. Kvůli němu má nyní extrémně nahuštěný kalendář, v úterý v Moskvě zahájí pátý turnaj za pátý týden, ve třetí zemi a na druhém kontinentu. Asijská šňůra u ní trvala celkem 12 zápasů v Tokiu, Wu-chanu, Pekingu a Tchien-ťinu.

Aby prošla na sedánek tenisové šlechty u rovníku, musí zvládnout minimálně ještě dva.

Pořád mám slušné šance

Proč se vůbec takhle pachtit? Odpovědí je spousta. „Turnaj mistryň, to je za odměnu. Být mezi elitní osmičkou po celou sezonu je něco neuvěřitelného. S tím by tam měl každý jet, být na sebe patřičně hrdý,“ líčil Jiří Vaněk, kouč Petry Kvitové. Ta své místo již má potvrzené, tak jako pět dalších tenistek: Halepová, Kerberová, Wozniacká, Ósakaová a po víkendu i Stephensová.

Prestiž je prvním důvodem. Dalším pak mimořádný servis a úcta prýštící ze všech stran.

A taky tu jsou peníze. Jen startovné pro nejlepší dámy tenisového kalendáře činí 151 tisíc dolarů (přibližně 3,4 milionu korun). Podobná částka přibude na konto za každý vítězný duel ve čtyřčlenné základní skupině. Vítězka inkasuje horentních 42 milionů korun.

Plíšková má k tomu všemu blízko. Ve hře o dvě poslední místa zůstaly kromě ní už jen Elina Svitolinová a Kiki Bertensová. První fatalisticky vynechává turnaj v Moskvě – Svitolinovou vyřadí, pokud Plíšková i Bertensová projdou shodně aspoň do semifinále.

Pořadí pro postup na Turnaj mistryň 1. Halepová 6921, 2. Kerberová 5375, 3. Wozniacká 5086, 4. Ósakaová 4740, 5. Kvitová 4255, 6. Stephensová 3943 (všechny jistá účast), 7. Svitolinová 3850, 8. Karolína Plíšková 3840, 9. Bertensová 3710, 10. Sabalenková 3145.

Plíškové k jistotě stačí semifinále, tedy vzhledem k volnému úvodnímu kolu dvě výhry. Vyřadí ji to, pokud Bertensová projde do semifinále – a ona ne. Pokud tedy Bertensová vypadne kdykoli dříve, dokonáno jest.

„Mám slušnou šanci. Singapur je vždycky cíl, a pokud to dopadne, bude to úžasné,“ říkala Plíšková na turnaji v Tchien-ťinu, kde ji až ve včerejším finále ve dvou setech porazila Francouzka Garciaová.

Škoda – titul by dal dlouhonohé Češce definitivu a mohla si teoreticky odpustit i přelet do Ruska, ale podmiňovací způsob je vám v tenise platný asi jako zimní bunda ve věčně horkém Singapuru.

Turnaj mistryň vábí všechny, pro Plíškovou však má zvláštní cenu. Ve stávající dekádě je jedinou světovou jedničkou bez grandslamového titulu, případný úspěch by tak znamenal největší počin kariéry.

Rok není špatný. Bude lepší?

I legendární Martina Navrátilová teď ve svém pravidelném sloupku pro web WTA píše: „Ve chvíli, kdy se dostala do finále US Open 2016, jsme si mysleli, že touto dobou už bude mít velký titul – ať z grandslamu, nebo třeba z Turnaje mistryň. Je to překvapivé. Vlastně pokaždé, když udeří do míčku, se mi tají dech, protože si nejsem jistá, zda půjde o nádherný winner, nebo o zbytečnou nevynucenou chybu.“

Rok 2018 je zatím pro tenistku, která žebříčku šéfovala od 17. července do 10. září 2017, trochu symbolický. „Rozhodně není špatný,“ říkala Plíšková ve Wu-chanu. „Mám dva tituly, loni jsem získala tři. Dvakrát jsem byla ve čtvrtfinále grandslamu a třikrát se na nich dostala do druhého týdne. Prožívám lepší i horší období, ale pořád jsem v Top 10.“ V pořadí WTA dokonce ode dneška poskočí na 5. pozici.

Solidní sezona, jen bez opravdového vrcholu. Zatím. Její „kolegyně“ čili světové jedničky bez největšího titulu Caroline Wozniacká a Simona Halepová si letos chybějící vavříny shodně doplnily – že by třeba na samý závěr individuální sezony (pak už následuje jen finále Fed Cupu mezi Českem a USA) slavila i Plíšková? Nejdřív je třeba proměnit slušné šance na účast v jistotu.