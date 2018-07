Plíšková: Čekala jsem, že se na kurtu projeví Nadalův duch. A nic!

Britka je členkou All England Clubu a všechna jeho zákoutí zná znamenitě. Na dvanáctce, jednom z větších kurtů v rohu areálu, ji hnaly za senzací stovky fanoušků.

Plíšková ovšem po mizerné druhé sadě povstala a pošesté postoupila do druhého kola Wimbledonu. Teď by se moc ráda poprvé podívala dál.

Jenže ji čeká bývalá světová jednička Viktoria Azarenková. „Není teď v nejlepší formě, ale v kariéře nasbírala spoustu vítězství. A je obrovská bojovnice.“

Co vy, cítíte se lépe než na Roland Garros?

Určitě. V Paříži jsem byla unavená, tady mám mnohem víc energie. Tréninky byly fajn. Dneska jsem měla jsem dobré i horší úseky. Ale jsem ochotná víc bojovat a mám na to sílu.

Jak nepříjemná byla delší pauza, během níž se soupeřka nechala ošetřovat?

Docela jsem ztuhla. Celý druhý set byl divný a taky špatný. Ztratila jsem dva vyhrané gamy. Ona má na trávě docela nepříjemnou hru, minulý týden v Eastbourne porazila ségru, takže nás zná, trošku narostla. Ale všechno se odvíjí od mého výkonu. Trochu jsem jí pomohla, ale když jsem přidala, neměla čas na údery a začala víc chybovat.

Azarenkovou jste v květnu udolala v Madridu na antuce. Jak těžkou je rivalkou na druhé kolo grandslamu?

Já už ty svoje losy radši nekomentuju... Nemyslím si, že je momentálně v nejlepší formě. Na antuce se jí vůbec nedařilo. Ale je skvělá hráčka. Čekám těžkou bitvu. Když už nic jiného, je opravdu hodně bojovná.

V Paříži jste obhajovala body za účast semifinále, tady jen za druhé kolo. Je to pro vás v Londýně snazší?

To si nemyslím. Na obhajoby jsem za ta léta zvyklá. Snažím se prostě najít formu a konečně přejít to druhé kolo. Zatím všechno klape. Máme fajn baráček kousek od areálu.

Při svém dosud posledním triumfu v něm bydlel Rafael Nadal. Je v něm cítit duch šampiona?

Ty jo, fakt nevím. Čekala jsem, jestli se projeví na kurtě, ale dneska se na něm Nadal rozhodně neukázal. Rafa dokonce spal i ve stejné posteli. Ale to je jen takový bonus.

Jak zatím vůbec hodnotíte své počínání na trávě?

Není to úplná hrůza. Teď mám bilanci 3:2. Dvakrát jsem narazila na pozdější finalistku (Rybárikovou a Sabalenkovou). Dva těžké mače jsem zvládla (s Pavljučenkovovou a Strýcovou). Věřím, že když se tady protrápím začátkem, forma přijde.

Jste naštvaná, že ve Wimbledonu stále nemůžete prorazit?

Jsem. Tedy asi ne naštvaná, ale už bych to chtěla dokázat. Vím, že se to může podařit. Někdy stačí kousek. Když nebudu zmatkovat, mohla bych jít dál.

Jako na předloňském US Open, kde jste poprvé na grandslamu překročila třetí kolo, a zastavila se až ve finále?

Stává se to. Víc šampionek otáčelo blbé zápasy z mečbolů. Musím bojovat, nějaké zbraně mám - minimálně servis. Když ve středu vyhraju, může se mi turnaj otevřít.