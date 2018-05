Jedna Češka z cesty, další čeká. Asi je přitahuju, říká Plíšková o derby

Timing tedy měla perfektní: na pařížské oranžové království dopadalo čím dál dešťových kapek, když Karolína Plíšková uzavřela 1. kolo.

„A jsem ráda. Dohrávat to další den by bylo složité,“ vyprávěla na tiskové konferenci, zatímco se za oknem blýskalo a od Buloňského lesíku duněl hrom. „Pro mě to byly asi nejhorší možné podmínky. Nějak to neletělo, do toho čekání. Rozhodně ne ideální průběh, ale dostala jsem se skrz. Což je hlavní.“

Na Roland Garros obhajuje semifinále, ovšem antuka rozdíly stírá. Každá výhra je dřina, duel proti Krejčíkové poslouží za hodně platný důkaz.

„Vystřílet někoho 6:1, 6:1 je hodně těžké – a ani se mi to tu nepodařilo,“ vzpomíná. „Zápasy jsou všechny náročné, takové upracované. Antuka letos není nejrychlejší. Servisem si tady nepomůžu, což je znát. Je tu to náročnější fyzicky i psychicky.“

Proti talentované krajance to byla velmi vyrovnaná partie. Plíšková se sílícím deštěm zvažovala, co dál. „Po prvním setu mi přišlo, že prší docela dost. Což je nepříjemné, ať už na servis nebo celkově na tělo,“ povídala. „Ale neprošlo to. Zeptala jsem se sudí, jestli si myslí, že je kurt dobrej. Ona řekla, že jo. Trošku klika, že jsem to dohrála.“

A déšť v tom hrál důležitou roli. Zatímco Krejčíková na přívaly vody žehrala, vítězka počasí brala pragmaticky.

„Nadávala, až když začala prohrávat. Já předtím taky nadávala, pak jsem to přijala. Rozhodčí nemůže udělat nic víc. Paradoxně mi pomohlo, že jsem se smířila s tím, že je to na... Ona udělala pár chyb, které do té doby neudělala, déšť moc řešila,“ soudí Plíšková.

Jedna Češka odklizena, další čeká. Paralelně hraný duel totiž zvládla i Lucie Šafářová, soupeřka Plíškové pro druhou rundu.

„Nemůžu si vybírat. Asi Češky přitahuju,“ usmála se. V Melbourne hrála rovněž proti Šafářové a pak proti Strýcové, k tomu v semifinále v Madridu podstoupila bitvu s Petrou Kvitovou. „Budu to brát jako každý jiný zápas, i když Češka proti Češce je něco trochu rozdílného.“

Má proč si věřit: zatímco Šafářová startuje další comeback po zdravotních obtížích, Plíšková prožívá povedené antukové týdny.

„Cítím se dobře, sebevědomě,“ řekla. „V posledních vzájemných duelech jsem ji párkrát porazila. Teď dlouho nehrála – je to určitě dobrá tenistka, ale nemyslím si, že v nejlepší formě. Já taky teda ne,“ dodala pobaveně.

A prozradila plán: „Musím to brát tak, že se připravuju na Serenu nebo na Šarapovovou.“ Ruskou celebritu skutečně může potkat v 3. kole, ale aby na to došlo, potřebuje ustát i další grandslamové derby roku 2018.