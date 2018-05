Plíšková o změnách: Svaly na nohou už se rýsují. I když zatím hluboko

Město nad Seinou zatím ovívají takřka tropické teploty. Však to bylo znát i na tričku české tenisové hvězdy. Hodinka souboje s Ruskou Kuzněcovovou dala Karolíně Plíškové pořádně zabrat.

Zpravodajství z prvního dne Roland Garros

„Pocity? Zatím ne moc dobré. Nějak mi přijde, že mi to neletí. Takový těžký tenis. Nevím, jestli to je třeba tím dusnem… Nenašla jsem správný timing. Údery docela dobré, ale v gamech se trochu ztrácím. Servis taky nějak nepíše. Není to ono,“ vykládala.

Celá ona: světová šestka Plíšková je raději při zemi, snaží se vyhledávat a odstraňovat všechny nedostatky. Tak, aby v Paříži mohla zopakovat loňskou jízdu; začíná v pondělí duelem proti krajance Barboře Krejčíkové.

Ani loni jste přitom nebývala spokojená, že?

To jsem se cítila v tréninku dobře – a v zápase blbě. Možná je lepší to mít naopak, tak uvidíme, jak to zhodnotím v pondělí (úsměv). Ale věřím, že se to v zápasech vždycky zvedne. Jsou o něčem jiném, dokážu se víc kousnout.

Co bude platit v českém souboji v 1. kole?

Hrála jsem s ní bohužel jen na extralize, už pár let zpátky. Matně si to vybavuju; jen vím, že jsem prohrála. Vyhrála tu tři zápasy (v kvalifikaci), i loni hrála docela dobře na antuce, nicméně v pohybu asi bude horší. Uvidíme. Zadarmo to nebude. Ale věřím, že když bude moje rychlá hra fungovat, mohla bych ji zlomit.

Koukáte se v losu i dál?

Ne, jen vím, že ve druhém kole je Lucka (Šafářová). Ale to je momentálně pro mě ještě hodně daleko, nevyhrála jsem tu ještě ani jeden sparingový set. Měla jsem docela těžké holky: Azarenkovou, Kuzněcovovou, Mladenovičovou, Ostapenkovou… Soupeřky, co zrovna všechny na antuce hrají dobře. Takže to není ideální měřítko.

A hlavně se počítají až ostré duely, ne?

Některé sety byly vyrovnané a mohly jít i na druhou stranu, některé skončily i 1:6. Každý hraje v tréninku jinak, já si nějaké věci zkoušela – takže podle toho nelze soudit. Doufám, že sety přidám v zápasech.

Dodává vám víru to, co jste zde zvládla v roce 2017?

Jo, trošku jo, ale tlak na sebe nedávám. Zatím si to úplně nesedlo, každý den se cítím trochu jinak. Jeden den je lepší bekhend, druhý forhend. Ale vím, že podmínky by pro mě mohly být dobré a že mi to loni šlo, i když jsem se přes pár úvodních zápasů protrápila. Budu se snažit na to navázat.

Celkově prožíváte solidní sezonu, ne?

Mohla bych říct, že jsem stoprocentně připravená, i když to samozřejmě neznamená, že to pak dopadne dobře. Základ tam určitě je. Budu bojovat a věřím, že i bojovností se dá vyhrát, pokud nebudu zrovna hrát dobře. Každý turnaj i zápas začínám od nuly, minulost si neberu. Někdy je to špatně, jindy dobře; záleží, jaká minulost byla. Jsem tady a předchozí výsledky jsou zapomenuté.

Zapomínat rozhodně není třeba na váš triumf ve Stuttgartu. Nebo na to, jak jste v Madridu zdolala světovou jedničku Simonu Halepovou…

Tu jsem normálně přehrála ve výměnách a cítila jsem se super. Nejlepší zápas z letoška – pohybově, herně, vším. I servis fungoval. Mám titul po pár měsících, Madrid byl dobrej, odehrála jsem dobré zápasy i tréninky. Fyzicky jsem připravená. Sebevědomí tam je.

Cítíte, jak vašemu pohybu prospívá nový kondiční kouč Marek Všetíček?

Zvlášť proti Halepové to bylo znát. Mám i dny, kdy to není úplně ono, kdy jsem unavenější, ještě tam jsou nějaké staré blbé návyky. Ne vždycky je to dobré, ale změnu cítím. Jde to k lepšímu. Svaly na nohou už se možná někde rýsují, i když zatím pomalu a hodně hluboko. Asi to ještě bude chvíli trvat – ale věřím, že nakonec tam budou.

Ještě jednou ke zlomyslnosti pavouka: po dvou českých derby může ve 3. kole přijít Maria Šarapovová.

To neberu jako horší los, i když má na antuce docela formu. Ale já na tom nejsem o moc jinak. Určitě by to byl dobrý zápas. Postoupit do 3. kola a hrát s ní, to by byl můj sen. Super zápas na velkém kurtu, s ní to má jinou atmosféru než s obyčejnými hráčkami. Dvakrát to tady vyhrála, fakt by to bylo hezké. Doufejme, že se tam obě dostaneme.