Chystejte tryskáč! Plíšková s titulem svištěla do Číny soukromým letem

Česká tenistka si v Tokiu připsala svůj druhý letošní titul, ve finále Pan Pacific Open porazila domácí eso Naomi Ósakaovou. A tentýž den večer už přistávala v Číně.

Má se to takhle: start velkého turnaje Masters Premier 5 ve Wu-chanu termínově koliduje s koncovkou japonské akce, a tak se asijští sousedé domluvili na luxusním kompromisu, který zařizuje a platí Tokio. „Hodně mi to pomohlo. Nevím, kdy bych se sem jinak dostala, jen v Tokiu to bylo na letiště přes tři hodiny,“ popsala Plíšková pro iDNES.cz.

Původně mělo letadlo převážet obě finalistky, přílet cílil na nedělní 23. hodinu místního času. Jenže vítězka US Open kvůli onemocnění přesun zrušila, a tak Plíšková měla palubu pro sebe.

„Je nám to líto, ale naštěstí tu máme spoustu jiných fantastických hráček světového kalibru,“ řekl Fabrice Chouquet, jeden z šéfů turnaje ve Wu-chanu.

A rozhodně v těchto slovech myslel i na vytáhlou Češku s maorským tetováním.

Plíšková náleží mezi ctěné účastnice. Její podobizna je - stejně jako ta Petry Kvitové - k vidění na plášti monumentální arény, na plakátech okolo rušné přístupové cesty i jako figurína v životní velikosti.

Zažívá teď vůbec podivuhodný závod. S časem, s prostorem a hlavně na dálku s nizozemskou tenistkou Kiki Bertensovou.

Po triumfu v Japonsku se Češka v kalendářním žebříčku WTA vyšvihla na 8. místo, které jako poslední zajišťuje účast na Turnaji mistryň v Singapuru.

Plíšková v něm má aktuálně 3 601 bodů, Bertensová však nelenila a zvítězila pro změnu v jihokorejském Soulu. Její skóre zní 3 532.

Dostihy jsou v plném proudu. „Je to pro mě vzpruha. Nechci se tím svazovat, ale mám teď vše ve svých rukou,“ pronesla Plíšková po úspěchu, na který jí svižně navazuje další program. Ve Wu-chanu ji hned v pondělí čekala tisková konference, pak vstoupí do programu proti lepší z dvojice Wangová, Sakkariová. A zkusí urvat další body, přinejmenším tolik co Bertensová by se hodilo; vítězka v Číně pak inkasuje rovnou 900.

Ve chvílích, kdy byla Plíšková nejspíš někde nad Východočínským mořem, ve Wu-chanu již probíhalo slavnostní zahájení. A to na tenisový turnaj dost pompézní.

Zatáhla se střecha a propuklo cosi mezi diskotékou a festivalem: nechyběli draci, světla a symboly, dětský pěvecký sbor, lidé v převlecích robotů i skuteční miniaturní tancující roboti (největší potlesk vzbudil ten, který se patrně vzbouřil programu a narušil synchronizovanou show svým pádem). Což je ale jen humorná vložka z jinak vysoce funkční akce.

„To, jak tu všechno probíhá, na mě dělá velký dojem. Pokaždé představí něco nového, centrkurt je nádherný,“ řekla Kvitová o budově s tribunami pro 15 tisíc fanoušků.

Nejen ti jsou zvědaví, jak si ona a čerstvě dekorovaná Karolína Plíšková poradí s další asijskou štací.

Zvlášť pro Plíškovou jako by teď do Asie vedly úplně všechny cesty. Ideálně po trase Japonsko, Čína a nakonec Singapur.

K tomu, aby si na setkání pro smetánku mohly zahrát rovnou dvě Češky - což zní jako luxus podobný požitku ze soukromého letu - je totiž zase o něco blíže.